Çorum'da Terk Edilen Araçla Kaçan Sürücü Aranıyor

07.12.2025 11:21
Ehliyeti daha önce alınan sürücü, kaza sonrası aracını bırakıp kaçtı. 3 araçta hasar oluştu.

Çorum'da daha önce ehliyetine el konulan sürücünün neden olduğu trafik kazasında 3 araçta hasar oluştu.

Ali D. idaresindeki otomobil, Kale Mahallesi Ata 19. Sokak'ta önce park halindeki bir araca, ardından Nilay Ç'nin kullandığı otomobile çarptı.

Sürücü, kazanın ardından olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Nilay Ç, ambulansta yapılan müdahalenin ardından hastaneye gitmeyi reddetti.

Kaçan sürücüye ait otomobil polis ekiplerince Gülabibey Mahallesi Kapaklı 13. Sokak'ta terk edilmiş halde bulundu.

Polis ekiplerince henüz ulaşılamayan sürücü Ali D'nin ehliyetine daha önce el konulduğu belirlendi.

Kazaya karışan otomobil trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, trafik, Çorum, Kaza, Son Dakika

