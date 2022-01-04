Üye Girişi
Çorum'da yaralı puhu kuşu tedavi ediliyor - Son Dakika

Çorum'da yaralı puhu kuşu tedavi ediliyor

04.01.2022 11:22
Çorum'da yaralı puhu kuşu tedavi ediliyor

Çorum'da yaralı bulunan puhu kuşu, belediyenin hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezinde tedavi altına alındı.

Çorum'da yaralı bulunan puhu kuşu, belediyenin hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezinde tedavi altına alındı.

Köylülerin, Mecitözü ilçesine bağlı Işıklar köyünde yaralı puhu buldukları ihbarı üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kuşu alıp Çorum Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim etti.

Sağlık kontrolünde kanatlarında kırıklar tespit edilen kuşun tedavisine başlandı.

Veteriner hekim Mehmet Gültekin, gazetecilere, yaralı puhuyu sağlığına kavuşturduktan sonra doğaya bırakacaklarını, aksi bir durum tespit ederlerse rehabilitasyon merkezinde misafir edeceklerini söyledi.

Yaralı kuşun bugüne kadar merkeze getirilen en büyük puhu olduğuna dikkati çeken Gültekin, "Daha önce de birçok puhu kuşu geldi. Aralarında en büyüğünün bu olduğunu söyleyebilirim. Kanat açıklığı 1,5 metreye yakın." diye konuştu.

Çorum'da yaralı puhu kuşu tedavi ediliyor
Çorum'da yaralı puhu kuşu tedavi ediliyor
Çorum'da yaralı puhu kuşu tedavi ediliyor
Çorum'da yaralı puhu kuşu tedavi ediliyor

YORUMLAR
500

Rehabilitasyon Merkezi, Rehabilitasyon, Mecitözü, Çorum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çorum'da yaralı puhu kuşu tedavi ediliyor - Son Dakika


Şehit Eren Bülbül'ün hayatını anlatan Kesişme İyi ki Varsın Eren filmi, gişe rekoru kırdı Şehit Eren Bülbül'ün hayatını anlatan Kesişme İyi ki Varsın Eren filmi, gişe rekoru kırdı         
11:54
Bahçeli dört ismi hedef aldı! İmamoğlu, Özel, Arınç ve Kurtulmuş'a çok sert sözler! Bahçeli dört ismi hedef aldı! İmamoğlu, Özel, Arınç ve Kurtulmuş'a çok sert sözler!         
11:48
Altının gram fiyatı 770 lira seviyesinden işlem görüyor Altının gram fiyatı 770 lira seviyesinden işlem görüyor         
11:34
Vicdansızlığın bu kadarı! Köpeği otomobiliyle ezip hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti Vicdansızlığın bu kadarı! Köpeği otomobiliyle ezip hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti         
11:13
Aynı avm, aynı mağaza, aynı kadın! Suçüstü yakalandı Aynı avm, aynı mağaza, aynı kadın! Suçüstü yakalandı         
11:07
Kilosu 760 TL olan pikan ceviziyle atıştırmalık yapan Yasemin Özilhan'a büyük tepki Kilosu 760 TL olan pikan ceviziyle atıştırmalık yapan Yasemin Özilhan'a büyük tepki         
10:08
Marketlerden vatandaşa kirli oyun! Denetimler sırasında fiyat düşürüp, denetim bitince artırıyorlar! Marketlerden vatandaşa kirli oyun! Denetimler sırasında fiyat düşürüp, denetim bitince artırıyorlar!         
09:03
Prof. Dr. Başar Cander: Grip vakaları koronavirüsü geçti Prof. Dr. Başar Cander: Grip vakaları koronavirüsü geçti         
08:16
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine toplantısının ardından memurlara müjde! Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine toplantısının ardından memurlara müjde!         
19:38
Uçak tuvaletinin çöp kutusunda yeni doğan bebek bulundu Uçak tuvaletinin çöp kutusunda yeni doğan bebek bulundu         
17:43
Yerde yatan rakibinin yüzünü tekmeleyip bu hale getirdi Yerde yatan rakibinin yüzünü tekmeleyip bu hale getirdi         
16:43
Müge Anlı vasiyetini açıkladı: Cenazede yaka kartına takılacak fotoğrafıma kadar her şeyi planladım Müge Anlı vasiyetini açıkladı: Cenazede yaka kartına takılacak fotoğrafıma kadar her şeyi planladım         
16:00
Kurtlar, köpeği alıp götürüyorlardı! Son anda gelen müdahale hiç hesaba katılmamıştı Kurtlar, köpeği alıp götürüyorlardı! Son anda gelen müdahale hiç hesaba katılmamıştı         
16:00
Milli futbolcumuz paylaşılamıyor! Real Madrid, Merih Demiral için atağa geçti Milli futbolcumuz paylaşılamıyor! Real Madrid, Merih Demiral için atağa geçti         
15:58
Hal-yeğen memurluktan istifa ederek tespih işine girdi, günlük kazançları eski maaşlarının iki katı Hal-yeğen memurluktan istifa ederek tespih işine girdi, günlük kazançları eski maaşlarının iki katı         
15:19
Seda Sayan'ın programı, sağlık sorunları sebebiyle yayınlanmadı Seda Sayan'ın programı, sağlık sorunları sebebiyle yayınlanmadı         
14:36
Son Dakika! Sigara ve alkolden alınan Özel Tüketim Vergisi yüzde 47 oranında arttı Son Dakika! Sigara ve alkolden alınan Özel Tüketim Vergisi yüzde 47 oranında arttı         
14:29

Son Dakika Haberleri
11:53 Şehit Eren Bülbül'ün hayatını anlatan Kesişme İyi ki Varsın Eren filmi, gişe rekoru kırdı
11:52 Dev maç öncesi Beşiktaş ve Antalyaspor'dan art arda koronavirüs haberleri geldi
11:48 Bahçeli dört ismi hedef aldı! İmamoğlu, Özel, Arınç ve Kurtulmuş'a çok sert sözler!
11:44 Suudi Arabistan'da kar yağdı, halk sevinçten sokağa döküldü
11:35 Enflasyonla mücadelenin ana gündem maddesi olacağı Fiyat İstikrarı Komistesi, ikinci kez toplanıyor
11:24 Son Dakika! İçişleri'nden, "İBB'ye teftiş için gönderilen müfettiş AK Partili mi?" iddiasına cevap
11:22 Son Dakika: Fatih Terim, Galatasaray'dan ayrılacağı haberlerine ateş püskürdü
11:13 Sarışın Buse Varol, takipçilerini ikiye böldü
11:13 Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İmamoğlu'nu mukayese edenlere sert çıktı
11:10 Son Dakika! Çataklı: Türkiye'de faaliyet gösteren PKK'lı teröristlerin sayısı 156'nın altına düştü
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2022 12:00:04. #1.11#
SON DAKİKA: Çorum'da yaralı puhu kuşu tedavi ediliyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement