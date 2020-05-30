Çorum'da yıldırım düşmesi sonucu anne ve kızı ağır yaralandı - Son Dakika

Çorum'un Bayat ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu yaralanan anne ve kızı hastaneye kaldırıldı.
İlçeye yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Karatepe Ormanı'ndaki mesire alanında piknik yapan ailenin bulunduğu alana yıldırım düştü.
Olayda Nevin (38) ile kızı Alinda Soner (6), ağır yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye gelen ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Alinda Soner, ilk müdahalesinin ardından Ankara'daki bir hastaneye sevk edildi.
Anne ve kızın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.