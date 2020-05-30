Çorum'da yıldırım düşmesi sonucu anne ve kızı ağır yaralandı - Son Dakika

Anne ve kızın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

İhbar üzerine bölgeye gelen ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Alinda Soner, ilk müdahalesinin ardından Ankara 'daki bir hastaneye sevk edildi.

Olayda Nevin (38) ile kızı Alinda Soner (6), ağır yaralandı.

Çorum 'un Bayat ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu yaralanan anne ve kızı hastaneye kaldırıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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