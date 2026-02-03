Çorum\'da \'Yılın Kareleri\' Oylaması

Çorum'da anaokulu öğretmenleri, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Buharaevler Anaokulu Müdürü Gülsüm Akbaş Temes ve Müdür Yardımcısı Fatma Ebru Dinder, Lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin geçen yıl Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan olaylara ilişkin toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

" Gazze: Açlık" kategorisinde Mahmoud İssa'nın "Gazze Şeridi'nde gıda krizi giderek derinleşiyor", "Portre"de Cem Özdel'in "Tesadüfen oldu" karesini seçen öğretmenler, "Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Baskı devam ediyor", "Spor"da Serhat Çağdaş'ın "Ayak müdahalesi" adlı fotoğrafını oyladı.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Bestami Bodruk'un "Yan ayan" karesine oy veren öğretmenler, "Günlük Hayat"ta Gerald Anderson'ın "Her şeye rağmen" adlı fotoğrafını tercih etti.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.