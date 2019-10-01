Çorum'dan kısa kısa

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, din görevlilerinin önemli görevler üstlendiklerini ifade etti.

Çiftçi, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajında, ibadethanelerin kutsal mekanlar olduğunu vurguladı.

Din görevlilerinin de önemli bir görevi yerine getirdiklerini belirten Çiftçi, şunları kaydetti:

"Rabbimize kulluk vazifesini ifa etmek için onun evinde dua edip ibadetlerimizi yerine getirdiğimiz camilerimiz ve minarelerimizden günde beş defa okunan ezanlar, bu aziz vatanımızın bağımsızlığının sembollerindendir. Bu mukaddes mekanlarda görevlerini yerine getiren din görevlilerimiz, verdikleri dini eğitimler ile halkımızı din konusunda aydınlatma görevlerinin yanı sıra, toplumun her kesiminden vatandaşlarımıza dini bilgiler vererek önemli görevler üstlenmektedirler.

Bu vesileyle Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı tebrik ediyorum. Din görevlilerimize sağlık, huzur ve hayırlı çalışmalar niyaz ediyorum."

Çorum'a "Altın bebek dostu il" ödülü

Çorum'un Sağlık Bakanlığınca "Altın bebek dostu il" olarak belirlendiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığınca Emzirme Haftası kutlamaları kapsamında Ankara'da 6. Ulusal Emzirme Sempozyumu ve altın bebek dostu iller ödül töreni düzenlendi.

Törende, Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe, İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı'ya "Altın bebek dostu il" ödülü verdi.

Sobacı, yaptığı yazılı açıklamada, ödülün Çorum'a kazandırılmasında emeği geçen sağlık personeline teşekkür etti.

Çorum'a itfaiye müfrezesi kurulacak

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, itfaiye müfrezesi için yer arayışına başladıklarını bildirdi.

Aşgın, İtfaiyecilik Haftası dolayısıyla İtfaiye Müdürlüğünde düzenlenen törende yaptığı konuşmada yangınlara daha kısa sürede müdahale edebilmek için araştırma yaptıklarını söyledi.

Kent merkezinin yatay olarak büyüdüğünü, mevcut itfaiye merkezinin de şehrin kenarında kaldığını belirten Aşgın, "Olay yerine 5 saniye daha erken gidebilir miyiz"in planını yapıyoruz. Bir müfreze açmaya karar verdik. 62 personelle hizmet etmeye çalışıyoruz. Müfreze için yer arayışlarımız devam ediyor. Gelecek yıl ocak ayında yeni müfrezemizi açmak istiyoruz." dedi.

İtfaiye personelinin özveriyle çalıştığının altını çizen Aşgın, şunları kaydetti:

"İtfaiye teşkilatımızın imtihanı belediyemiz için de en ağır imtihandır. Park bahçelerde çalışan bir arkadaşımız bir çiçek dikmezse telafisi mümkün olur ancak itfaiyede çalışan bir kardeşimiz işini ihmal ederse, Allah'ın rızasını gözetmeyi bir kenara bırakıp, işini en güzel yapmayı bir kenarda bırakırsa, kendi ihmaliyle 3-5 saniye geç gitse ve orada bir kişi hayatını kaybetse bunun vebali hiçbir şeye benzemez."

HİTÜ'de "Hoş geldin" şenliği

Hitit Üniversitesinde yükseköğrenim gören öğrenciler için 2019-2020 akademik yılın başlaması dolayısıyla "Hoş geldin" şenliği yapıldı.

Kuzey Kampüs Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumu'ndaki iki günlük şenlikte öğrenciler arasında ödüllü yarışmalar ve konserler düzenlendi.

Öğrenci kulüplerinin stant açtığı şenlik kapsamında düzenlenen konserlerde Sus 4 Öğrenci Grubu, Müzik Bölümü Pop Orkestrası, Bandoorkestra 19 ve sanatçı Emre Kaya sahne aldı.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da zaman zaman öğrencilerle bir araya gelerek gençlerin, Çorum ve üniversite ile ilgili taleplerini dinledi.

Öztürk, şenliklerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Hitit Üniversitesinde ilk kez "Hoş geldin" şenliği yapıldığını söyledi.

Gençlerin isteklerine, beklentilerine ve iklim şartlarına uygun şenliklerin gelecek yıllarda da devam edeceğini belirten Öztürk, öğrencilere yeni akademik yılda başarı diledi.