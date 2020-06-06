Çorum'dan kısa kısa - Son Dakika

Çorum'dan kısa kısa

Çorum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla ara verilen İl Genel Meclisi toplantıları, pazartesi günü yeniden başlayacak.

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Çorum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla ara verilen İl Genel Meclisi toplantıları, pazartesi günü yeniden başlayacak.

İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay, yaptığı yazılı açıklamada, meclisin aylık olağan toplantılarına normalleşme süreci kapsamında tekrar başlayacaklarını bildirdi.

Günay, pazartesi günü saat 11.00'de başlayacak toplantıda gündem maddelerinin görüşüleceğini belirtti.

Çiftçilere "pas" ve "septoria" uyarısı

Çorum Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, hububat üreticilerini pas ve septoria hastalığıyla mücadele başlatmaları konusunda uyardı.

Sarı, yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde etkili olan yağışların özellikle merkeze bağlı köylerdeki ekili alanlarda hastalığa neden olduğunu tespit ettiklerini bildirdi.

Çiftçileri ekili arazilerini kontrol etmeleri ve bitki yapraklarında yoğun belirti görülmesi durumunda hastalıkla mücadele başlatmalarını isteyen Sarı, "Sarıpas hastalığı, yaprakların üst yüzeyinde makine dikişi şeklinde sarı renkte kabarcıklara neden olmaktadır. Septoria hastalığı ise yaprak üzerinde damarlarla sınırlandırılmış küçük, düzensiz, kırmızı ve kahverengi lekeler şeklinde görülmektedir. Bu hastalıklarla etkin ve zamanında mücadele yapılamadığı takdirde üründe yüksek verim kayıpları olmaktadır." ifadelerini kullandı.

Proje hazırlama eğitimi

Çorum'da Avrupa Birliği (AB) hibe programlarından daha fazla yararlanılması amacıyla kurulan AB Temas Noktaları'nın personeline telekonferans yöntemiyle online eğitim verildi.

Çorum Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu Koordinatörü Ömer Arslan, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Çorum Yatırım Destek Ofisi iş birliğiyle düzenlenen eğitimde yaptığı konuşmada, hazırlanacak projelerin kentin ekonomisine katkı sağlayacağını anlattı.

Arslan, kentteki her AB Temas Noktası'ndan haziran sonuna kadar en az 1 proje hazırlayıp OKA'ya sunmasını beklediklerini vurguladı.

Eğitimin ilk bölümünde OKA Çorum Yatırım Destek Ofisi Uzmanı Tuğba Purtul hibe programlarının kapsamı, öncelikleri ve değerlendirme kriterleri konularında bilgi verdi. AB Proje ve Dış İlişkiler Bürosu Uzmanı Dilek Bilgin de iyi uygulama örnekleri konusunda sunum yaptı.

Online eğitime, Çorum ve ilçelerinden proje birimlerinde görev alan çeşitli kademelerdeki kamu personeli ve farklı kurumların proje birimleri görevlilerinden oluşan 45 personel katıldı.

TKDK'den arıcılığa yüzde 55 hibe

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), arıcılık ve arı ürünlerinin üretilmesi, işlenmesi ve paketlenmesine yönelik projeleri yüzde 55 hibe desteği verecek.

TKDK İl Koordinatörü Mansur Yalvaçer, yaptığı yazılı açıklamada, hibe için proje başvurularını 26 Haziran'a kadar kabul edeceklerini bildirdi.

Çağrı ilanıyla arıcılık yatırımları kapsamında bal ve diğer arı ürünlerinin üretimine yönelik 30 ile 500 kovan aralığındaki işletmelerin ana arı üretimine yönelik yatırımların, bal ve diğer arı ürünlerinin işlenmesi ve paketlenmesine yönelik tesislerin destekleneceği belirten Yalvaçer, şunları kaydetti:

"Yatırımların uygun harcama limitleri 5 bin ile 500 bin avro aralığında olması gerekmektedir. Tüm projelerde bal ve arı ürünlerinin depolanması veya işlenmesi için garaj ve müştemilatının inşası, arı kovanlarının üretilmesi, yönetimi ve bakımı için çalışma ekipmanları alımı, çiftlik içinde balın işlenmesi ve paketlenmesi için işleme ve paketleme hatları satın alınması veya mevcut hatların modernizasyonu, lisanslı üreticiler tarafından ana arıların üretilmesi için yetiştirme istasyonlarının kurulması ve donatılması, işleme ve paketlemeye yönelik tesis kurulumlarında kendi tüketimi için yenilenebilir enerji üretimi amacıyla inşaat işleri ve makine/ekipman alımı, danışmanlık hizmetleri ve görünürlük harcamaları destek kapsamındadır."

Avrupa Birliği, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.06.2020 01:29 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çorum'dan kısa kısa - Son Dakika

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