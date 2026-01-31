Çorum FK, Keçiörengücü'nü 1-0 Yendi - Son Dakika
Spor

Çorum FK, Keçiörengücü'nü 1-0 Yendi

31.01.2026 18:28
Trendyol 1. Lig'de Arca Çorum FK, Mame Thiam'ın penaltısıyla Keçiörengücü'nü mağlup etti.

Stat: Çorum Şehir

Hakemler: Ömer Faruk Gültekin, Muhammet Ali Doğan, Hüseyin Kıvanç Durmaz

Arca Çorum FK: Sehic, Attamah, Sinan Osmanoğlu, Serdar Gürler (Dk. 61 Samudio), Yusuf Erdoğan (Dk. 70 Burak Çoban), Pedrinho (Dk. 90+2 Atakan Akkaynak), Mame Thiam, Oğuz Gürbulak (Dk. 61 Ferhat Yazgan), Üzeyir Ergün, Erkan Kaş, Ahmed Ildız (Dk. 70 Aleksic)

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Emre Satılmış, Oğuzcan Çalışkan, Roshi (Dk. 90+3 Diaby), Ali Dere, İbrahim Akdağ (Dk. 90+3 Halil Can Ayan), Wellington, Hakan Bilgiç (Dk. 80 Süleyman Luş), Ezeh, İshak Karaoğul (Dk. 80 Erkam Develi), Diouf, Fernandes

Gol: Dk. 87 Mame Thiam (Penaltıdan) (Arca Çorum FK)

Sarı kartlar: Dk. 38 Emre Satılmış, Dk. 65 Ezeh, Dk. 72 İbrahim Akdağ, Dk. 78 Diouf (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Dk. 66 Ferhat Yazgan, Dk. 79 Samudio (Arca Çorum FK)

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Arca Çorum FK, sahasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 yendi.

Kaynak: AA

