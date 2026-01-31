Çorum FK Süper Lig Hedefinde Kararlı - Son Dakika
Çorum FK Süper Lig Hedefinde Kararlı

Çorum FK Süper Lig Hedefinde Kararlı
31.01.2026 19:10
Teknik direktör Eroğlu, Çorum'un Süper Lig'i hak ettiğini vurgulayarak galibiyetin önemine değindi.

Çorum FK Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Ankara Keçiörengücü maçının ardından, "Çorum şehri Süper Lig'i sonuna kadar hak ediyor. Biz de görevimizi en iyi şekilde yapmak istiyoruz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Çorum FK, evinde Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Çorum FK Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, puan sıralamasında yükselmek için önemli bir galibiyet aldıklarını ve bu seriyi sürdürmek istediklerini ifade etti. Aldıkları galibiyetlerin şampiyonluğun habercisi olduğunu belirten Eroğlu, "Lig hızlı bir şekilde ilerliyor. İç sahada kazanmamız gereken çok önemli bir maçtı. Deplasman galibiyetlerini de devam ettirmemiz gerekiyor ve yukarı takımlarla puan farkının açılmasını değil, oraya yaklaşmak istiyoruz. Maça baktığımızda hem saha şartları hem zemin kayganlığı zorlaştırdı. İki takım da taktiksel anlamda iyi hazırlanmıştı, bu net bir şekilde görüldü. Bizim direkten dönen topumuz vardı. Rakibin kaçırdığı bir iki pozisyon vardı. Ama oyun hakimiyeti genelde bizdeydi. Taktiksel anlamda biraz savunmayı geride karşılamak istedik, çünkü rakibin etkili hücum oyuncularıyla savunma arkasına yaptıkları koşularla güçlü bir takım. Son haftalarda bunu gösteriyorlardı. Biz oyunun gidişatında, ikinci yarıdan itibaren yaptığımız hem oyuncu hem formasyon değişikliğiyle sürekli rakibe karşı üstün olmaya başladık. Oyunun kontrolü de tamamen bize geçti. Aslında girdiğimiz pozisyonları daha iyi sonuçlandırmamız gerekiyor. Şampiyonluk yolunda buna çok ihtiyacımız var. Çok önemli 3 puan aldık. Bu maçlar son dakika gelen golle de olsa şampiyonluğun habercisi" diye konuştu.

Taraftarlara da çağrıda bulunan Hüseyin Eroğlu, "Taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum, baştan sonuna kadar bize destek oldular ama bir dahaki maçta tribünlerin dolmasına ihtiyacımız var. Oyuncularımın hepsini tebrik etmek istiyorum, iyi bir oyun ortaya koyduk" diye konuştu.

"Çorum şehri Süper Lig'i sonuna kadar hak ediyor"

Sarıyer Teknik Direktörü Servet Çetin'in "Çorum'u Süper Lig'e çıkarmak için birileri düğmeye basmış" sözleriyle ilgili sorulan soruya cevap veren Eroğlu, "İkinci yarılar bu lig çok zor. Rakibin özellikle merkezi kapattığı, iyi geçiş yapan bir takım. Biz de bunda sabırlı bir şekilde topa karşı olmamız gerekiyor. Kaptıracağımız, acele edeceğimiz her topta geçiş yiyebiliriz. Herkesin kendine göre düşüncesi vardır ama bizim kazanma adına yaptığımız taktiksel disiplin. Herkesin görüşüne saygı duyuyorum. İkinci yarı aramıza katılan yeni oyuncular var. Skor alman gerekiyor. Skorla oyun gücü daha da artacaktır. Çok potansiyeli yüksek oyuncular var. Bizim görevimiz bunu en üste çekmek. Hocalarla ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Herkes kendi fikrini söyleyebilir. Ben sahaya odaklanmak istiyorum. Herkes maçlar kötü bittikten sonra yorum yapma hakkına sahip. Ama biz orada bütün kararların doğru olduğu, çok net bir galibiyet almıştık. Buna ihtiyacımız yok. Çorum şehri Süper Lig'i sonuna kadar hak ediyor. Biz de görevimizi en iyi şekilde yapmak istiyoruz" şeklinde konuştu. - ÇORUM

Kaynak: İHA

