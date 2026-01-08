Çorum OSB'de Yangın Korkusu - Son Dakika
Çorum OSB'de Yangın Korkusu

08.01.2026 09:16
Çorum OSB'deki fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Çorum Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

OSB'de tıbbi aromatik bitkisel yağ üretimi yapılan fabrikadan duman yükseldiğini fark eden güvenlik personeli, 112 Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çorum Belediyesi ile OSB itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın büyümeden söndürüldü.

Fabrikada hasara yol açan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.