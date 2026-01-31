"ÇORUM SİMEP" Projesi için hibe desteği protokolü imzalandı - Son Dakika
"ÇORUM SİMEP" Projesi için hibe desteği protokolü imzalandı

31.01.2026 13:23
Çorum'da mesleki ve teknik eğitimi sanayi ile entegre etmeyi hedefleyen 11 milyon lira bütçeli "ÇORUM SİMEP: Sanayi İş Birliği ile Dijital ve Yeşil Sürdürülebilir Mesleki Eğitim Projesi" için hibe desteği protokolü imzalandı.

Çorum Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Çorum Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü ve Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı ortaklığında yürütülecek proje, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından uygulanan Sosyal Geliştirmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında destek almaya hak kazandı.

Proje kapsamında, Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin altyapısı güçlendirilecek. Her iki okulda bulunan toplam 5 atölye, dijital üretim, yeşil dönüşüm ve sürdürülebilir sanayi anlayışı doğrultusunda modernize edilecek.

Güncel makine ve ekipmanlarla donatılacak atölyelerde öğrenciler, üretim ortamlarına yakın koşullarda eğitim alma imkanı bulacak.

Proje çerçevesinde 9. sınıfı tamamlayan öğrenciler, mesleki beceri testleri ile ilgi ve yeteneklerine göre yönlendirilecek. Öğrenciler, makine teknolojileri, metal teknolojileri, elektrik-elektronik teknolojileri, mobilya ve iç mekan tasarımı ile motorlu araçlar teknolojisi alanlarında uygulamalı ve üretim temelli eğitim alacak.

Eğitim sürecinde başarı gösteren öğrencilere Çorumlu sanayiciler tarafından burs desteği sağlanacak, uygulamalı eğitimlerde kullanılacak malzemeleri proje kapsamında karşılanacak.

Öğrencilere mezuniyet sonrası yüzde 100 istihdam garantisi sunmayı hedefleyen projenin protokolü Çorum Valisi Ali Çalgan, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar ve OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle tarafından imzalandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Çalgan, projenin devlet kurumları, sanayiciler ve eğitim camiasının iş birliğiyle hayata geçirildiğini bildirdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Çağlar da mesleki ve teknik eğitimin çağın gerektirdiği becerilerle donatılmış bireyler yetiştirmede önemli rol üstlendiğine dikkati çekerek, "Bu proje sayesinde öğrencilerimiz üretim süreçlerine hakim, nitelikli ve sahaya hazır bireyler olarak yetişecek." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

