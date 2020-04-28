ÇORUM Sokağa çıkan babasını 'Seni polise ihbar ederim' diye geri çevirdi - Son Dakika

Sokağa çıkan babasını 'Seni polise ihbar ederim' diye geri çevirdi

ÇORUM'da, 65 yaş üstü kişilerin sokağa çıkma yasağının kaldırıldığını düşünerek evinden çıkan Hüseyin Aygün (81), sokakta oğlu Baki Aygün ile karşılaştı. Babasına, 'Nereye gidiyorsun, seni polise ihbar ederim' diyen oğlunun kayda aldığı görüntüler, paylaşıldığı sosyal medyada ilgi gördü.

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü kişilerin sokağa çıkma kısıtlamaları sürüyor. Çorum'da, Hüseyin Aygün yasağın kalktığını düşünerek evden dışarı çıktı. Sokakta oğlu Baki Aygün ile karşılaşan yaşlı adam, yasağın kalkmadığını öğrenince şaşkınlık yaşadı. Babasına, 'Nereye gidiyorsun, seni polise ihbar ederim' diyen oğlunun kayda aldığı görüntüler, paylaşıldığı sosyal medyada ilgi gördü.