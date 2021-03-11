ÇORUM Tarihi damga mührünü tarlada, mola sırasında tesadüfen bulmuş - Son Dakika

ÇORUM Tarihi damga mührünü tarlada, mola sırasında tesadüfen bulmuş

11.03.2021 15:11

Tarihi damga mührünü tarlada, mola sırasında tesadüfen bulmuşÇORUM'un Ortaköy ilçesine bağlı Şapinuva beldesinde rastlanan Hitit dönemine ait 3 bin 500 yıllık 'çekiş başlı damga mührü'nün, traktörle tarlasını süren çifti tarafından verdiği mola sırasında tesadüfen bulunduğu ortaya çıktı.

Tarihi damga mührünü tarlada, mola sırasında tesadüfen bulmuş

ÇORUM'un Ortaköy ilçesine bağlı Şapinuva beldesinde rastlanan Hitit dönemine ait 3 bin 500 yıllık 'çekiş başlı damga mührü'nün, traktörle tarlasını süren çifti tarafından verdiği mola sırasında tesadüfen bulunduğu ortaya çıktı.

İlçeye bağlı Şapinuva beldesinde ismi açıklanmayan çifti, tarlada çalışırken demir mühür buldu. Durumu öğrenen Ortaköy Belediye Başkanı Taner İspir, irtibata geçtiği çiftçiyi, bulduğu tarihi eseri Çorum Valiliği'ne teslim etmeye ikna etti. Başkan İspir, eseri bulan çiftçiyle Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'yi makamında ziyaret ederek, tarihi mührü teslim etti. Girişimler sonucu mühür, Çorum Müzesi koleksiyonuna kazandırıldı.

Vali Çiftçi'nin talimatıyla Çorum Müzesi uzmanlarınca yapılan ilk incelemede; 'çekiç başlı damga mührü' olduğu belirlenen eserin, milattan önce 1650- 1400 yıllarını kapsayan Eski Hitit Çağı'na ait olabileceği tespit edildi.

İsmi merak konusu olan çiftçinin, traktörle tarlasında çalışırken mola verdiği, toprağın üzerine oturup dinlendiği sırada tesadüfen bulduğu ortaya çıktı.

Türkiye'nin yanı sıra yurt dışındaki müze ve koleksiyonlarda eşine nadir rastlanan mührün, özellikle imparatorluk çağından önceye ait Anadolu mühürleri ile aynı gruptan olduğu değerlendiriliyor.

Ortaköy Belediye Başkanı Taner İspir, ilçelerinin bir medeniyete başkentlik, iki medeniyete de ev sahipliği yapığını söyleyerek, ?Bir köylü vatandaşımızın mühür bulduğu haberini aldık ve irtibata geçtik. Bu mührü müzeye teslim edilmesi gerektiğini söyledik ve vatandaşımız bu teklifimizi kabul etti. 3500 yıllık mührü Valimiz Mustafa Çiftçiye teslim ettik. Bu konuda çok mutluyuz? dedi.

Konuyla ilgili Çorum Valiliği'nce dün yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Baskı kısmı çiçek biçimli, yukarı doğru incelen sap kısmı fasetli ve halka kabartma bezemeli, tutamağı çekiç başlı olarak tanımlanan nikel alaşımlı bronzdan yapılmış 2,7 santim yüksekliğinde, 2,2 santim genişliğinde madeni mühürdür. Ülkemizdeki müzelerde, Çorum Müzesi'nde, yurt dışındaki müze ve koleksiyonlarda az sayıda benzer örnekleri bulunan mühür, özellikle imparatorluk çağından önceye ait Anadolu mühürleri ile aynı gruptandır. Biçim ve üslup özellikleri ile buluntu yeri olan Ortaköy/ Şapinuva göz önüne alındığında bu mühür, Eski Hitit çağına tarihlendirilmektedir."

ÇORUM Tarihi damga mührünü tarlada, mola sırasında tesadüfen bulmuş
ÇORUM Tarihi damga mührünü tarlada, mola sırasında tesadüfen bulmuş
ÇORUM Tarihi damga mührünü tarlada, mola sırasında tesadüfen bulmuş
ÇORUM Tarihi damga mührünü tarlada, mola sırasında tesadüfen bulmuş

Çorum Valiliği, Çiftçi, Çorum, Müze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÇORUM Tarihi damga mührünü tarlada, mola sırasında tesadüfen bulmuş - Son Dakika


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