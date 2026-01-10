Çorum Valisi Çalgan, gazetecilerle buluştu - Son Dakika
Çorum Valisi Çalgan, gazetecilerle buluştu

10.01.2026 15:16
Çorum Valisi Ali Çalgan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Çalgan, kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, gazetecilerin her koşulda, günün 24 saati halkı doğru bilgilendirmek adına fedakarca çalıştığını söyledi.

Gazeteciliğin "şehit veren" bir meslek olduğunu belirten Çalgan, "Çorum'da çalışma görevimden itibaren sizlerin büyük desteklerini gördüm. Hepinize teşekkür ediyorum. Basın halkın gözü, kulağı, ağzı ve dilidir. Bizim ulaşamadığımız yerde sizlerin bir şekilde olayları gündeme getirme katkılarınız son derece kıymetli. Zor bir iş yapıyorsunuz, görünmez kahramanlarsınız." dedi.

Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Mehmet Yolyapar ise genç gazetecilerin toplum yararına mesleği yapmaları gerektiğini dile getirerek, "Gazetecilik mesleğini yapan herkesin bu sorumluluk duygusuyla ilerlemeleri gerektiğini düşünüyorum. 2026 yılının hepimiz için güzel bir yıl olarak geçmesini temenndi ediyorum." diye konuştu.

Yolyapar, davetten ötürü Vali Çalgan'a teşekkür etti.

Kaynak: AA

Gazeteciler Günü, Yerel Haberler, Ali Çalgan, Valilik, Güncel, Medya, Son Dakika

14:57
İstanbul için saatler kaldı Valilikten peş peşe uyarı yapılıyor
İstanbul için saatler kaldı! Valilikten peş peşe uyarı yapılıyor
14:54
Derbi ertelenir mi Stattan gelen son görüntü endişelendirdi
Derbi ertelenir mi? Stattan gelen son görüntü endişelendirdi
14:50
200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı Ünlülerin uğrak mekanında gizli oda bulundu
200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı! Ünlülerin uğrak mekanında gizli oda bulundu
14:22
Vatandaşı mağdur eden karara ’’Memnunuz’’ diyen Şekib Avdagiç’e tepki yağıyor
Vatandaşı mağdur eden karara ''Memnunuz'' diyen Şekib Avdagiç'e tepki yağıyor
12:52
Ender Mermerci’nin hayat pahalılığı isyanı: Şoförümün yüzüne bakamıyorum
Ender Mermerci'nin hayat pahalılığı isyanı: Şoförümün yüzüne bakamıyorum
12:39
Hastanede pes dedirten görüntü: Videoyu izleyenler bakanlığı etiketledi
Hastanede pes dedirten görüntü: Videoyu izleyenler bakanlığı etiketledi
