Son Dakika Haberleri: Çorumlular Gönen Kaymakamı Yurt'u ziyaret etti
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Çorumlular Gönen Kaymakamı Yurt'u ziyaret etti

7 saat önce

Edremit ilçesinde, Körfez Çorumlular Platformu Başkanı İsmail Eker ve yönetim kurulu üyeleri Gönen Kaymakamı Aslan Yurt'u ziyaret etti.

Çorumlular Gönen Kaymakamı Yurt'u ziyaret etti, System.String[]

Edremit ilçesinde, Körfez Çorumlular Platformu Başkanı İsmail Eker ve yönetim kurulu üyeleri Gönen Kaymakamı Aslan Yurt'u ziyaret etti.


Körfez Çorumlular Platformu yöneticileri, hemşehri ziyaretlerine devam ediyor. Platform Başkanı İsmail Eker ile diğer temcilciler Selahattin Karasu, M.Ali Eraslan ve Aşir Cerit, aslen Çorumlu olan Gönen Kaymakamı Aslan Yurt'u ziyaret etti. Konuklarını makamında kabul eden Yurt, ikramlarda bulunurken, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.


Kaymakam Yurt'a teşekkür eden Platform Başkanı İsmail Eker, "Çorumlu olan Kaymakam Aslan Yurt'a nezaket ziyaretinde bulunduk. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bizi çok iyi karşıladı. Hemşehri ziyaretlerimiz devam edecek Çorumluyuz. Hepimiz birbirimizde sorumluyuz. Bunun için hemşehrilerimizin iyi ve kötü günlerinde yanlarında olmaya çalışıyoruz. Her ayın 19'nda bir araya geliyoruz. Kaymakam beyi de bu toplantılarımıza davet ettik" diye konuştu. - BALIKESİR

İsmail Eker, Edremit, Körfez, Gönen, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 01:54 Kaynak: İHA
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