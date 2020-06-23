Cosa Nostra: Sicilya'da iki mafya operasyonunda onlarca kişi gözaltı alındı - Son Dakika

Cosa Nostra: Sicilya'da iki mafya operasyonunda onlarca kişi gözaltı alındı

İtalya'nın Sicilya adasında Cosa Nostra mafyasına karşı düzenlenen iki ayrı operasyonla onlarca kişi gözaltına alındı.

İtalya'nın Sicilya adasında Cosa Nostra mafyasına karşı düzenlenen iki ayrı operasyonla onlarca kişi gözaltına alındı.

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Catania kentinde, azılı mafya klanı Cappello-Bonaccorsi'nin hedef alındığı operasyonda 52 kişi hakkında gözaltı ve ev hapsi tedbirleri uygulandı.

Ömür boyu hapis cezasını çekmekte olan Salvatore Cappello'nun liderliğindeki klan, cinayet, gasp, soygun, uyuşturucu kaçakçılığı gibi çok sayıda suçtan sorumlu tutuluyor.

Savcılık, klanın bu suçları kamu ihalelerinden pay almak için de işlediğini iddia ediyor.

Yüzlerce polisin görev aldığı operasyonda gözaltına alınanlar arasında mafya babalarının eşleri ve çocukları da yer alıyor.

Sicilya adasının en büyük kenti Palermo'da düzenlenen operasyonda ise mafya bağlantılı oldukları iddiasıyla 10 kişi gözaltına alındı. Bu kişilere, mafyayla ilişkili olmak ve gasp, soygun gibi suçlamalar yöneltiliyor.

Palermo'daki operasyonda hedef alınan klanın özellikle inşaat sektöründe faaliyet gösterdiği belirtiliyor. Gözaltılar, iki iş insanının ihbarı üzerine gerçekleştirildi.

İtalyan basınındaki haberlere göre klan üyeleri toplantılarını teknelerle denize açılarak yapıyordu. Klan üyeleri, Sicilya mafyası Cosa Nostra'nın kökleşmiş ritüellerine başvuruyor, örneğin anlaşma göstergesi olarak birbirlerini dudaklarından öpüyordu.

'Bugün güzel başladı'

Parlamento Mafyayla Mücadele Komisyonu Başkanı Nicola Morra, Sicilya'daki mafya operasyonlarını "Bugün güzel başladı" sözleriyle değerlendirdi.

Morra, operasyonlarda iş birliğinin önemine dikkat çekerek "İhbarda bulunmaya hazır daha fazla iş insanı, araştırma yapmaya istekli daha fazla gazeteci, mafyayla mücadele etmeye kendini adayan daha fazla siyasetçimiz olursa bu güzel ve olağanüstü ülke çiçek açar" dedi.

İtalya, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 04:02 

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