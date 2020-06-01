Coşkun, "Yapılan her şey halkımızın ve bizim için"
Zonguldak Esnaf Odaları Birliği Başkanı Muharrem Coşkun, 1 Haziran'da başlayan normalleşme ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Zonguldak Esnaf Odaları Birliği Başkanı Muharrem Coşkun, 1 Haziran'da başlayan normalleşme ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Zonguldak Esnaf Odaları Birliği Başkanı Muharrem Coşkun, Türkiye'de 10 Mart'ta başlayan korona virüs pandeminde 1 Haziran tarihinde normalleşme başlamasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Özellikle 65 yaş üzeri esnafların bugün itibariyle işlerinin başında olduğunu ifade ederek "Bu alınan kararların hepsi bizlerin sağlığı için. Özellikle 65 yaş üzeri iş yeri sahibi olan arkadaşlarımız da ilgili çok yoğun bir talep vardı geçen hafta içinde genel başkanımızla telekonferans iller bazında 81 Birlik 13 federasyon başkanı ile bir konferans yaptık. Herkes sıkıntı problemlerini anlattı en çok da 65 yaş üzeri arkadaşlar da sıkıntı olduğunu ile getirdik. Sağ olsun o da 65 yaş üzeri vatandaşların 81 ilin tüm sıkıntılar problemlerini cumhurbaşkanımız da görüştüler ve cumhurbaşkanımız en son ki normalleşmeye dönemindeki açtığı paketin içinde 65 yaş üzeri grubumuz vardı. Kahvecilerimiz vardı lokantalarımız vardı çay ocaklarımız vardı açılmayan birkaç tane iş yeri var. Okullarımız açılmadı, kantinlerimiz var, servis araçlarımız var, internet kafede oyun salonlarımız var tabii önümüzdeki dönemde bunlarda açılacak. Özellikle 65 yaş üzeri iş yeri sahibi olan arkadaşlarımızla ilgili yasak kalkması o arkadaşlarımızın da işyerlerinin açıp işlerinin başında olması bizim açımızdan sevindirici emeği geçen katkısı olan herkese teşekkür ederim" şeklinde konuştu. - ZONGULDAK
Haber Yayın Tarihi: 01.06.2020 02:49 Kaynak: İHA
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