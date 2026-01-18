Costa'dan Trump'ın Grönland Kararına Tepki - Son Dakika
Costa'dan Trump'ın Grönland Kararına Tepki

18.01.2026 00:42
Costa, Trump'ın gümrük vergisi uygulamasının transatlantik ilişkileri zedeleyeceğini vurguladı.

(ANKARA) - Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland kararına karşı çıkan Avrupa ülkelerine gümrük vergisi uygulamasının transatlantik ilişkileri zedeleyeceğini ve "tehlikeli" bir düşüş eğilimini beraberinde getireceğini ifade etti.

Costa, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Toprak bütünlüğü ve egemenlik, uluslararası hukukun temel ilkeleridir. Bunlar, Avrupa ve uluslararası toplumun tamamı için hayati öneme sahiptir. NATO da dahil olmak üzere, Kuzey Kutbu'nda barış ve güvenlik konusunda ortak transatlantik çıkarlarımızı sürekli olarak vurgulamış bulunmaktayız. Müttefiklerle birlikte yürütülen önceden koordine edilmiş Danimarka tatbikatı, Kuzey Kutbu'nun güvenliğini güçlendirme ihtiyacına yanıt vermekte olup, kimseye tehdit oluşturmamaktadır.

AB, Danimarka ve Grönland halkıyla tam bir dayanışma içindedir. Diyalog hala çok önemlidir ve geçen hafta Danimarka Krallığı ile ABD arasında başlatılan süreci sürdürmeye kararlıyız. Gümrük vergileri transatlantik ilişkileri zedeleyecek ve tehlikeli bir düşüş eğilimi riskini beraberinde getirecektir. Avrupa, birleşik, koordineli ve egemenliğini korumaya kararlı olmaya devam edecektir."

Kaynak: ANKA

