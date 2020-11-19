Kovid-19 ile mücadelede ileri teknoloji geliştiriliyor - Son Dakika

Kovid-19 ile mücadelede ileri teknoloji geliştiriliyor

19.11.2020 12:29
Kovid-19 ile mücadelede ileri teknoloji geliştiriliyor, System.String[]

İTÜ ARI Teknokent ve Petrol Ofisi iş birliği ile Kovid-19'a karşı yürütülen mücadele, konu ile ilgili teknoloji geliştiren girişimlerin desteklenmesi ile devam ediyor.

İTÜ ARI Teknokent ve Petrol Ofisi iş birliği ile Kovid-19'a karşı yürütülen mücadele, konu ile ilgili teknoloji geliştiren girişimlerin desteklenmesi ile devam ediyor. İlk aşamada, siperlik, entübasyon kutusu, dalgıç maskesinden sağlık personeli için PPG maske, koruyucu tulum, UVC ışık ile oda, hava sterilizasyon üniteleri gibi ürünler geliştirilerek, üretim ve dağıtımları sağlanmaya başlanmıştı.

İTÜ Çekirdek'in #FightCOVID19 çağrısına yanıt veren girişimciler arasından, Petrol Ofisi yönetiminin birebir katılımı ile değerlendirme sürecinden geçen 11 girişim seçilerek desteklenmeye başlandı. İTÜ ARI Teknokent ve Petrol Ofisi iş birliği ile geliştirilen, üretimi desteklenen girişimler arasında; COVID-19 ve olası farklı pandemilerle mücadelenin yanı sıra geleceğe ilişkin değişen iş ve sosyal yaşam koşullarına önemli katkı sağlayacak teknolojiler de yer alıyor.

Geliştirilen bu teknolojilerin Türkiye ve dünyada, insan sağlığı ve yaşam standartlarında yapacağı geliştirmelerin yanı sıra ekonomik anlamda da katma değeri yüksek katkı sağlaması hedefleniyor.

Kovid-19 mücadelesi kapsamında desteklenen yeni projeler arasında, 'solunum ve vücut ısısını anlık takip edebilen elektronik maskeler. Halihazırda kullanılanlardan daha hızlı, dakikalar içinde sonuç verecek farklı test cihazları. Uzaktan takip edilebilen hızlı ve otomatik çoklu ateş ölçer. Paraların anlık ve temassız dezenfektasyonu. Nefes testi ile Kovid-19'un vücutta yarattığı hasarın tespiti. Medikal oksijen flowmetrelerin otomatik çalışması ve uzaktan takibi. Kovid-19'u geçirmiş kişilerin koronaya karşı antikor durumunu belirleyecek pratik, kolay, hızlı test kitleri ve pandeminin yayılmasını engelleyebilecek burun spreyi. Kovid-19'un yol açtığı kronik problemlerin hafifletilmesi. Cafe, kuaför gibi küçük işletmelerden, AVM, fabrikalar gibi büyük yerlerin yoğun girişlerinde kullanılabilecek, küçük, ekonomik, hızlı yüz tanıma ve ateş ölçer. UVC ışık teknolojisi ile yüzey ve hava dezenfeksiyon robotları' gibi yerli ve milli teknolojiler yer alıyor.

İTÜ ARI Teknokent bünyesinde yer alan ve dünyanın en iyi 5 üniversite girişimcilik merkezi arasında kabul edilen İTÜ Çekirdek, "İTÜ Çekirdek'te Geliştir, Dünyayı İyileştir" sloganı ile #FightCOVID19 çağrısı yaparak, pandemi ile doğrudan mücadele başlatmıştı. İTÜ Çekirdek'in, pandeminin ilk döneminde girişimcilere yönelik yaptığı bu çağrıya, Türkiye akaryakıt sektörü lideri Petrol Ofisi de 'tam destek' ile yanıt vererek, COVID-19 ile başlatılan mücadeleye dahil olmuştu. Petrol Ofisi bu desteği, İTÜ Çekirdek'in girişimcileri tarafından koronavirüs ile mücadele kapsamında yürütülen projelerin geliştirilmesini, üretilmesini ve dağıtılmasını kapsıyor.

257 GİRİŞİMCİ BAŞVURDU, 125 PROJE DEĞERLENDİRMEYE ALINDI

İTÜ Çekirdek'in nisan ayı başında yaptığı #FightCOVID19 çağrısına bugüne kadar 257 girişimci başvuruda bulundu, 125 proje değerlendirmeye alındı. Başvurular, Kovid-19 ve genel projelere yönelik oluşturulan üç farklı jüri tarafından değerlendirildi. Gerçekleştirilen değerlendirmelerde toplam 46 proje seçilerek sürece dahil edildi. İTÜ Çekirdek ve Petrol Ofisi iş birliği çerçevesinde ilk etapta, siperlik, entübasyon kutusu, dalgıç maskesinden sağlık personeli için PPG maske, koruyucu tulum, UVC ışık ile oda, hava sterilizasyon üniteleri gibi ürünlerin geliştirilmesi, üretimleri ve dağıtımları sağlanmıştı. İTÜ Çekirdek ve Petrol Ofisi işbirliği çerçevesinde desteklenecek projeler de, #FightCOVID19 çağrısına yanıt veren girişimciler arasından yapılan üç etaplı değerlendirmeler ile belirlendi.

"ÜLKEMİZ İÇİN DEĞER ÜRETMEK ÖNCELİĞİMİZ"

İTÜ ARI Teknokent Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü Arzu Eryılmaz, "İTÜ Çekirdek olarak girişimcilere yönelik yaptığımız #FightCOVID19 çağrısına Petrol Ofisi'nin, 'tam destek' ile yanıt vermesi, başlattığımız pandemi mücadelesinde bize çok büyük katkı sağladı. Bu destek kapsamında Petrol Ofisi ile omuz omuza yürüdük ve daha çok girişimciye, daha güçlü ve daha geniş olanaklar sunabildik. Ayrıca Petrol Ofisi'nin bu süreçte değerli isimlerden oluşan jüri üyeleri ve mentorlarının girişimcilere sundukları know-how da paha biçilemez. İTÜ Çekirdek olarak, ticarileşebilir teknolojik fikri olan girişimcilere ve teknoloji girişimcilerine katkı sunacak tüm paydaşlara kapılarımız ardına kadar açık. Yeter ki ülkemiz için değer üretelim" dedi.

"SIRF BUGÜNÜ DEĞİL, GELECEĞİ DE DÜŞÜNÜYORUZ"

Petrol Ofisi CMO'su Beril Alakoç ise "Memleketin Ofisi olarak biz de pandemi ile mücadeleye doğrudan ve güçlü etki yaratacak projeleri değerlendirirken, İTÜ Çekirdek'in çağrısına tereddütsüz karşılık verdik. Bizim bu alandaki işbirliğimiz de, diğer desteklerimiz gibi kısa süreli ya da dar kapsamlı değil. İTÜ Çekirdek ile işbirliğimiz sadece COVID-19 ile ya da sırf bugünlerle sınırlı değil, geleceği de düşünüyoruz. Olası başka pandemileri de kapsayan, sağlık, sosyal yaşam, eğitim gibi gelecekte insan hayatını, sağlığını koruyacak, geliştirecek, kolaylaştıracak, iş dünyasına ve ekonomiye katkı sağlayacak projelerin içinde bulunduğu uzun soluklu bir iş birliğini hedefliyoruz" diye konuştu.


Kovid-19 ile mücadelede ileri teknoloji geliştiriliyor
Kovid-19 ile mücadelede ileri teknoloji geliştiriliyor
Kovid-19 ile mücadelede ileri teknoloji geliştiriliyor
Kovid-19 ile mücadelede ileri teknoloji geliştiriliyor
Kovid-19 ile mücadelede ileri teknoloji geliştiriliyor
Kovid-19 ile mücadelede ileri teknoloji geliştiriliyor
Kovid-19 ile mücadelede ileri teknoloji geliştiriliyor
Kovid-19 ile mücadelede ileri teknoloji geliştiriliyor

İstanbul Teknik Üniversitesi, ODTÜ Teknokent, Petrol Ofisi, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Kovid-19 ile mücadelede ileri teknoloji geliştiriliyor - Son Dakika Ekonomi


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