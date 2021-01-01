Covid-19'un 2020 yılı küresel ekonomi tablosu: Yüzde 4.9 azaldı - Son Dakika

Covid-19'un 2020 yılı küresel ekonomi tablosu: Yüzde 4.9 azaldı

01.01.2021 00:04
Covid-19'un 2020 yılı küresel ekonomi tablosu: Yüzde 4.9 azaldı, System.String[]

Korona virüsün küresel ekonomide büyük bir çöküş ve depresyona neden olduğunu aktaran Prof. Dr. Kamil Uslu, 2020 yılı dünya ekonomisinde yüzde 4.9 oranında azalma olduğunu ifade etti.

Korona virüsün küresel ekonomide büyük bir çöküş ve depresyona neden olduğunu aktaran Prof. Dr. Kamil Uslu, 2020 yılı dünya ekonomisinde yüzde 4.9 oranında azalma olduğunu ifade etti. Türkiye ekonomisinin ise 9.9 oranında negatif bir büyüme içinde olduğunu belirten Prof. Dr. Uslu, ayrıca bu sürecin genç işsiz ordusu meydana getirdiğini ve yoksullaşmanın arttığını kaydetti.

Tüm dünya korona virüs pandemisinde bir yılı geride bıraktı. Virüsün tüm dünyaya yayılması birçok sektör ve iş kolunu durma noktasına getirdi. Kovid-19'un küresel ekonomide meydana getirdiği tahribatın çok büyük olduğunu belirten Doğuş Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Kamil Uslu, tüm dünyada işsizlik oranının arttığını ve 2020 yılı küresel ekonomi tablosuna bakıldığında ekonominin yüzde 4.9 oranında azaldığını ifade etti. Küresel ekonomide Türkiye'nin de büyüme oranını ele alan Uslu, "Türkiye'nin Gayri Safi Yurt İçi Hasılası 2020 Eylül ayı ile beraber 196.9 milyar dolara ulaştı. Son verilere göre ise 2020 yılının yüzde 9.9 oranında negatif bir büyümesi var. Bu da ekonomiye çok büyük bir yük. Kişi başına düşen Gayri Safi Milli Hasıla ise 9.212.7 dolara geriledi. Türkiye'de üretim ve istihdam yapan sektörler ciddi anlamda sıkıntı yaşıyor. Gıda, tüketim ve perakende sektöründe korkunç bir gerileme var" dedi.

Katar ile yapılan 5 milyar dolarlık anlaşmanın 15 milyar dolara çıkarılmasıyla Merkez Bankası rezervlerinde bir rahatlama olduğunu kaydeden Uslu, "Türk ekonomisinde yaklaşık olarak 54 milyar dolar destek büyüklüğü lazım. Küresel ekonomide ise 2020 yılı itibariyle dünya genelinde yüzde 4.9 azalma var. Bu da ekonomik verilere göre 1.9 puan olarak tahmin ediliyor. 2021 yılında da dünya genelinde büyümenin yüzde 5.4 olması bekleniyor" ifadelerinde bulundu.

"Çin, iç piyasada 171milyar dolar para emisyonu yaptı"

Korona virüsle birlikte dünya ekonomisinde, borsalarda büyük bir çöküş yaşandığını ifade eden Uslu, " Bu çöküşler içerisinde Londra, New York ve Japonya borsasında büyük bir düşüş ve depresyon görüldü. Batının sanayileşmiş ülkeleri sermaye birikimleri ve finansal yapıları güçlü olmasından dolayı reel ve hizmet sektöründe bulunan sanayicilerin kredi maliyetlerini düşürdü. Böylece tüketim harcamalarına teşvikler yapıldı. Bunun anlamı iç ekonomide bir canlanmanın sağlanmasıdır. Tüketimi harekete geçirerek reel üretimi arttırmak istenmiştir. Çin ise büyük bir depresyon geçirdi. Yaklaşık 171 milyar dolar iç piyasada para emisyonu yaptı. Bu hareketin dünya borsalarını da etkilediğini söylemek mümkün" diye konuştu.

ADB'de işsizlik oranı yüzde10.4'e kadar yükseldi

Bu süreçte dünya genelinde işsizlik oranında büyük bir artış olduğunu belirten Uslu, "İşsizlik oranını daha çok reel sektör ve hizmetler sektöründe görüyoruz. Korona virüsün etkisiyle üretimde sıkıntılar meydana geldi. Gelişmiş ülkelerde de işsizlik oranı hızla arttı. IMF verilerine gör ABD'de işsizlik oranı tarihinde ilk defa yüzde 10.4'e kadar yükseldi. İşsizlik kendini daha çok turizm ve ulaştırma sektöründe gösterdi. Özellikte birçok hava yolu şirketi iflas etme, devretme durumuna geldi. Bu da iç piyasanın yanı sıra dış piyasayı da etkisi altına aldı. Bunun yanı sıra 1 buçuk milyar üniversite öğrencisinin gelecekteki gelirlerinden yüzde 7 ila 10 oranında kayıpları oldu. Dünya genelinde gençlerdeki işsizlik oranı gittikçe yükselerek, yoksullaşmaya doğru büyük bir adım atılmaya başlandı" şeklinde konuştu.

Alınması gereken ekonomik tedbirler

Ekonomiyi canlandırmanın ve bu süreci en az kayıpla atlatmanın alınacak ekonomik tedbirlerle mümkün olduğunu vurgulayan Uslu, "İş adamlarının almış oldukları kredilerin, kredi vergileri ve faizlerin pandemi sürecinde faiz alınmaksızın ertelenmesi gerekiyor. Ayrıca salgınla birlikte işini kaybeden ve iş yerlerini kapatma durumunda olan esnafın kira, elektrik, vergi gibi giderlerinin salgın hastalık süresinde kamu tarafından desteklenmesi gerekir. İşini kaybedenlere en az asgari ücret seviyesinde geriye ödemeksizin kamu desteği sağlanması gerekir. Geleceğimiz olan çocuklarımızın ise bilgi ve becerilerini geliştirmeleri adına yapılacak yatırımların da eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi gerekiyor. Ekonomiyi canlı tutmak adına perakende sektöründe de teşvikler yapılmalı. Ev ve iş yerlerinde kiralarının şu an için dondurulması önemli olacaktır" dedi.

"Dijital para uygulaması Türkiye'de olası değil"

Son olarak İsviçre'nin dijital paraya geçmesini de değerlendiren Uslu, "İsviçre'nin nüfus ve eğitim seviyesi ortada. Dolayısıyla orada bu sistem uygulanabilir ama şu an için ülkemizde uygulanması pek olası değil" diyerek sözlerini sonlandırdı. - İSTANBUL

Covid-19'un 2020 yılı küresel ekonomi tablosu: Yüzde 4.9 azaldı

Koronavirüs, Kamil Uslu, İşsizlik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Covid-19'un 2020 yılı küresel ekonomi tablosu: Yüzde 4.9 azaldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 100 milyonluk büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar belli oldu Omar Elabdellaoui, yılbaşı kutlamasında yaşanan kaza sonucu gözünden yaralandı Salgın ne zaman bitecek? Her söylediği dikkatle takip edilen Mehmet Ceyhan süre verdi Meteoroloji'den yeni yılın ilk günü için sağanak yağış uyarısı DEVA Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Hasan Canpolat istifa etti Alışverişten dönen genç kızın başına yorgun mermi isabet etti Alanya'da kendisinden bir süredir haber alınamayan 14 yaşındaki kız çocuğu, İskenderun'da bulundu Hayvancılıkla geçimini sağlayan aile yılın son günü dehşeti yaşadı! Sokak köpekleri 63 koyunu telef etti
Cüneyt Özdemir, YouTube kanalında yılbaşı özel yayınına dansöz çıkardı Cüneyt Özdemir, YouTube kanalında yılbaşı özel yayınına dansöz çıkardı         
23:33
Son Dakika: Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde amorti 0 ve 5 rakamlarına isabet etti Son Dakika: Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde amorti 0 ve 5 rakamlarına isabet etti         
23:00
Yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic, Ebru Gündeş hayranı çıktı Yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic, Ebru Gündeş hayranı çıktı         
22:33
O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünde Nazlı Çelik'in sahne performansı izleyenlerin ağzını açık bıraktı O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünde Nazlı Çelik'in sahne performansı izleyenlerin ağzını açık bıraktı         
21:51
Suriye'de yolcu otobüsüne yapılan saldırıyı kanlı terör örgütü DEAŞ üstlendi Suriye'de yolcu otobüsüne yapılan saldırıyı kanlı terör örgütü DEAŞ üstlendi         
21:15
Dünyayı tedirgin eden haber! İsrail'de aşı olan 428 kişi koronavirüse yakalandı Dünyayı tedirgin eden haber! İsrail'de aşı olan 428 kişi koronavirüse yakalandı         
19:53
Ermenistan'dan Türk ürünlerinin tedarikine 6 ay yasak Ermenistan'dan Türk ürünlerinin tedarikine 6 ay yasak         
17:29
Kara para akladığı gerekçesiyle aranan Sezgin Baran Korkmaz: Lüksemburg'dayım, pazartesi günü döneceğim Kara para akladığı gerekçesiyle aranan Sezgin Baran Korkmaz: Lüksemburg'dayım, pazartesi günü döneceğim         
16:00
Sosyal medyadaki uygunsuz video hayatını kararttı! Kazağından tanıdığı kadın eşi çıkınca soluğu mahkemede aldı Sosyal medyadaki uygunsuz video hayatını kararttı! Kazağından tanıdığı kadın eşi çıkınca soluğu mahkemede aldı         
15:09
Kocasına kızan kadın, seyir halindeki otomobilden atladı Kocasına kızan kadın, seyir halindeki otomobilden atladı         
14:16
Küçük çocuktan filyasyon ekibini duygulandıran söz: Bizim evde meyve yok Küçük çocuktan filyasyon ekibini duygulandıran söz: Bizim evde meyve yok         
13:02
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Trump önümüzdeki haftalarda Saddam gibi yok olacak İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Trump önümüzdeki haftalarda Saddam gibi yok olacak         
12:43
Hatay'da değeri 15 milyon lira olan 5 bin ton genetiği değiştirilmiş pirinç ele geçirildi Hatay'da değeri 15 milyon lira olan 5 bin ton genetiği değiştirilmiş pirinç ele geçirildi         
12:23
3 lirayken Gübretaş hisselerini almaya başladı, hayatı değişti! Öğretmen çocuğu milyarder oldu 3 lirayken Gübretaş hisselerini almaya başladı, hayatı değişti! Öğretmen çocuğu milyarder oldu         
11:36
Neymar'ın reddettiği 5 günlük partiyi, ünlü modellerin paylaşımları ele verdi Neymar'ın reddettiği 5 günlük partiyi, ünlü modellerin paylaşımları ele verdi         
10:40
Ayçiçek yağındaki fiyat yükselişi durdurulamıyor: Yüzde 60 zamlandı Ayçiçek yağındaki fiyat yükselişi durdurulamıyor: Yüzde 60 zamlandı         
09:29
Sibirya soğukları geliyor! Kar yağışı için tarih verildi Sibirya soğukları geliyor! Kar yağışı için tarih verildi         
22:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2021 00:09:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Covid-19'un 2020 yılı küresel ekonomi tablosu: Yüzde 4.9 azaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei