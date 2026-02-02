Crans-Montana'da Yangın: Ölü Sayısı 41'e Yükseldi

İsviçre'de Crans- Montana Kayak Merkezi'nde yılbaşı kutlamasında çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 41'e yükseldi.

Crans-Montana kasabasında yılbaşı kutlamalarının yapıldığı sırada bir barda çıkan yangında yaralı olarak kurtulan ve Zürih Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi devam eden 18 yaşındaki İsviçreli genç hayatını kaybetti.

Valais Kanton Savcılığı, ölümü doğruladı.

Zürih Üniversitesi Hastanesi yönetimi, yangından yaralı olarak kurtulan ve yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 5 kişinin durumunun kritik olduğunu bildirdi.

İsviçre'deki barda çıkan yangın

İsviçre'de Valais kantonuna bağlı kayak merkezi olarak tanınan Crans-Montana kasabasında yılbaşı kutlamalarının yapıldığı barda yangın çıkmıştı.

İsviçreli yetkililer, yangında 40 kişinin hayatını kaybettiğini, çoğu ağır 119 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Yetkililer, olayın nedenini araştırdıklarını açıklamış, görgü tanıkları yangına şampanya şişelerine takılı maytaplı mumların neden olduğunu öne sürmüştü.

Yaralıların kaldırıldığı çevredeki hastaneler, yoğun bakım kapasitelerinin dolduğunu açıklamış, çok sayıda yaralı komşu ülkelere sevk edilmişti.