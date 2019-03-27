Cristiano Ronaldo En Değerli 8 Oyuncu Arasında Yok

Toplam 87 futbolcudan en değerlisi 229 milyon Euro'yla PSG'nin yıldızı Neymar oldu. İkinci sırada 215 milyon Euro'yla Kylian Mbappe yer alıyor. Lionel Messi'nin değeri 203 milyon Euro… Cristiano Ronaldo ise en değerli 8 oyuncu arasında değil.

Futbol endüstrisi giderek büyürken, kulüplerin oyunculara ödediği bonservis bedelleri de dudak uçuklatmaya devam ediyor. Peki kaç oyuncunun asıl değeri 50 milyon Euro'dan fazla… KPMG Football Benchmark ekibi, dünyada değeri 50 milyon Euro'dan yüksek oyuncuları inceledi. Araştırmaya göre dünyada 87 futbolcunun değeri 50 milyon Euro'dan fazla…

En fazla oyuncu Premier Lig'de

87 futbolcunun 40'ı İngiltere Premier Ligi'nde oynarken, 21'i La Liga'da top koşturuyor. 12 oyuncu ise Serie A'da oynuyor. Ama dünyanın en değerli iki futbolcusu bu üç ligden değil… PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar, 229 milyon Euro'yla dünyanın en değerli oyuncusu unvanına sahip. PSG'de oynayan bir diğer yıldız Kylian Mbappe ise 215 milyon Euro'luk değeriyle ikinci sırada yer alıyor. Ligue 1'deki 50 milyon Euro ve üstü oyuncu sayısı ise sadece 7.

Dördüncü sırada Mısırlı yıldız var

En değerli oyuncular listesinde üçüncü sırada Lionel Messi yer alıyor. Barcelona'nın Arjantinli yıldızın değeri 203 milyon Euro… 50 milyon Euro ve üstü değeri olan en çok oyuncunun yer aldığı Premier Lig'de ise en pahalı isim 168 milyon Euro'yla Liverpool'un yıldızı Mohammed Salah… Juventus'un süper yıldızı Cristiano Ronaldo ise en değerli 8 oyuncu listesinde yer almadı.

Listede Türk yok

50 milyon Euro ve üstü en çok oyuncuyu kadrosunda bulunduran kulüp 11 isimle Manchester City oldu. Barcelona'da 8, Liverpool, Tottenham ve Real Madrid'de ise 7'şer oyuncu bulunuyor. 87 oyuncunun 13'ü Fransız vatandaşı, 11'i Brezilyalı, 9'ü ise İspanyol. 87 oyuncu arasında hiç Türk oyuncu bulunmuyor.

'Sorun fiyat dengesizliği'

KPMG Türkiye Spor Sektör Lideri Hakan Uçak, ''Kulüplerin futbolculara önerdiği bonservis ücretleri inanılmaz boyutlara yükseldi. Bir oyuncu 50 milyon Euro'dan fazla bir bonservis bedeliyle transfer oluyor. Ama bu kesinlikle oyuncuların gerçek değeri değil. Oyuncuların değeri futbol endüstrisindeki fiyat dengesizliği nedeniyle bu noktalara çıktı'' dedi.