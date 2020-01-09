Crystal Palace, Cenk Tosun transferini bitiriyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Crystal Palace, Cenk Tosun transferini bitiriyor - Son Dakika Spor

Crystal Palace, Cenk Tosun transferini bitiriyor

1 saat önce

Spor Arena Dış Haberler | Everton'da düzenli forma giyemediği için ayrılığa sıcak bakan Cenk Tosun, Crystal Palace'a imza atmaya hazırlanıyor.

Crystal Palace, Cenk Tosun transferini bitiriyor, System.String[]

Spor Arena Dış Haberler | Everton'da düzenli forma giyemediği için ayrılığa sıcak bakan Cenk Tosun, Crystal Palace'a imza atmaya hazırlanıyor.


İngiliz basınından Daily Mail'in haberine göre; Crystal Palace, Cenk Tosun'u 6 aylığına kadrosuna katmak için Everton ile anlaşmaya vardı.


Haberde; Crsystal Palace menajeri Roy Hodgson'ın bir golcü transferini ısrarla istediği ve Cenk Tosun'un da daha fazla oynamak için transferini olumlu karşıladığı belirtildi.


Everton ile 2022'ye dek sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki futbolcu, bu sezon 8 maçta 1 gol attı ve 3 asist yaptı.


Spor Arena İddaa İçerik Uzmanı Cengiz İzmitli, bültendeki maçları değerlendirdi...


Content Video - MevzuBahis | 8-9-10 Ocak 2020 İddaa tahminleri


Crystal Palace, Cenk Tosun, Everton, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 02:01 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Abdullah Avcı: Burak Yılmaz ve Cenk Tosun, güzel şeyler hayal ettiriyor
Beşiktaş, Cenk Tosun'u bedelsiz kiralamak için harekete geçti Real Madrid, Valencia'yı 3-1 yenerek Süper Kupa'da finale yükseldi Son Dakika: Fenerbahçe, Simon Falette'yi kadrosuna kattı

Son Dakika Haberleri
02:11 Fenerbahçe'nin yeni transferi Simon Falette: "En iyi kulüpler arasında" - Son Dakika Spor
02:01 Crystal Palace, Cenk Tosun transferini bitiriyor - Son Dakika Spor
01:06 Ahmet Nur Çebi, Antalya'da takımla bir araya geldi - Son Dakika Spor
01:01 Monaco 73-85 Galatasaray Doğa Sigorta - Son Dakika Spor
00:56 Futbol camiasından şehit askerler için başsağlığı mesajı - Son Dakika Spor
00:04 Real Madrid, Valencia'yı 3-1 yenerek Süper Kupa'da finale yükseldi - Son Dakika Spor
23:11 Son Dakika: Fenerbahçe, Simon Falette'yi kadrosuna kattı - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2020 03:50:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Crystal Palace, Cenk Tosun transferini bitiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]