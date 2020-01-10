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Crystal Palace, Everton forması giyen milli futbolcu Cenk Tosun'u sezon sonuna kadar kiraladığını...
15 dakika önce
Crystal Palace, Everton forması giyen milli futbolcu Cenk Tosun'u sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı. Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 04:02 Kaynak: İHA
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