CSO Ada Ankara'da Yarıyıl Tatili Etkinlikleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kültür Sanat

CSO Ada Ankara'da Yarıyıl Tatili Etkinlikleri

CSO Ada Ankara\'da Yarıyıl Tatili Etkinlikleri
15.01.2026 14:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CSO Ada Ankara, yarıyıl tatilinde çocuklar için tiyatro, müzik ve bilim etkinlikleri sunacak.

CUMHURBAŞKANLIĞI Senfoni Orkestrası (CSO) Ada Ankara, eğitim öğretim yılına verilen ara tatilde öğrencileri konserlerden tiyatro oyunlarına, atölyelerden bilim ve illüzyon gösterilerine uzanan etkinlik takvimiyle buluşturacak.

CSO'dan yapılan açıklamaya göre; CSO Ada Ankara, 17-31 Ocak'ta gerçekleşecek program kapsamında çocuklar için hazırlanan tiyatro oyunları, müzikli gösteriler, ritim atölyeleri, bilim şovları ve interaktif sahne etkinliklerini öğrencilerle buluşturacak. Etkinlikler, farklı yaş gruplarına hitap eden, hem eğlenceli hem de katılımcı deneyimler yaşatacak içerikleriyle ailelere geniş bir seçenek sunacak. CSO Ada Ankara'da yarıyıl tatili boyunca sahnelenecek çocuk oyunları, interaktif sahne gösterileri, ritim ve müzik atölyeleri çocukların sosyal gelişimine katkı sağlamayı, sanatı eğlenceli ve erişilebilir bir deneyim haline getirmeyi amaçlıyor.

ÇOCUKLARA ÖZEL OYUNLAR

17 Ocak'ta 'Çizmeli Kedi' çocuk oyunu, 18 Ocak'ta 'Küçük Ejderha Lili' tiyatro oyunu, 19 Ocak'ta 'Peruka Kasabası' çocuk oyunu, 20 Ocak'ta 'Tavşan Bam Aslan Krala Karşı' çocuk oyunu, 21 Ocak'ta 'Peter Pan' çocuk oyunu, 30 Ocak'ta 'Arı Maya' çocuk oyunu, 31 Ocak'ta ise baloncukların renklerle buluşarak sanata dönüştüğü 'Magic Bubbles' gösterisi izleyicilerini bekliyor.

CSO Ada Ankara, 'Palyaçolar Sirki' ile müzik, dans ve macera dolu bir gösteri sunmaya hazırlanıyor. Sihirbaz, şaşkın ve komik palyaçonun gösterileri devam ederken, sirkin en iyi dansçısı Arya'nın kaybolmasıyla 'Dedektif Bay Bilir' onu bulmak için harekete geçecek. 2 yaş ve üzeri tüm çocuklar 18 Ocak Cumartesi müzikalde sahne sanatları dünyasıyla tanışacak. 'Dore Mimi Ritim Atölyesi' ve 'Rastgele Ritim Etkinliği', 19 Ocak Pazartesi fuayede düzenlenecek. Eğitmen Funda Argun eşliğinde gerçekleştirilecek etkinlikte, ritim oyunları, çift el etkinlikleri ve çeşitli enstrümanlarla yapılan çalışmalarla çocukların beden koordinasyonu ve müzik farkındalığı gelişecek. Eğlenceli ve öğretici çocuk oyunu 'Zıp Zıp Tavşan' ise 24 Ocak Cumartesi saat 16.00'da fuaye sahnesinde izleyiciyle buluşacak. İllüzyon gösterisi, 25 Ocak Pazar günü saat 16.00'da fuaye sahnesinde miniklerle buluşacak.

ÇOCUK GÖSTERİLERİ

'Dans Et Bizimle Strauss' adlı çocuklara yönelik müzikli tiyatral anlatım, 25 Ocak Pazar günü saat 13.00'te Bankkart Mavi Salon'da sahnelenecek. Viyanalı besteci Johann Strauss'un müziği, çocuklar için özel olarak kurgulanan eserde Ankara'da izleyiciyle buluşacak. 'Fındıkkıran Sahne Sanatlarında' adlı gösteri ise 30 Ocak Perşembe günü saat 14.00'te Bankkart Mavi Salon'da sahnelenecek.

Kaynak: DHA

Kültür Sanat, Etkinlik, Ankara, Kültür, Müzik, Bilim, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat CSO Ada Ankara'da Yarıyıl Tatili Etkinlikleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Davutoğlu: Suriye’deki Kürt kardeşlerimiz bizim akrabalarımızdır, soydaşlarımızdır Davutoğlu: Suriye'deki Kürt kardeşlerimiz bizim akrabalarımızdır, soydaşlarımızdır
Sosyal medyada canlı yayın yaparken denize atlayan kadını kurtardı Sosyal medyada canlı yayın yaparken denize atlayan kadını kurtardı
Emel Müftüoğlu: Rabia Karaca’nın “kumar“ suçlamasını kısmi kabul ediyorum Emel Müftüoğlu: Rabia Karaca'nın "kumar" suçlamasını kısmi kabul ediyorum
6 yıl önce annesi patates püresinden, kızı ise elma yerken öldü 6 yıl önce annesi patates püresinden, kızı ise elma yerken öldü
Kennedy’den Trump’a dikkat çeken sözler: Nasıl hayatta kaldığını bilmiyorum Kennedy'den Trump'a dikkat çeken sözler: Nasıl hayatta kaldığını bilmiyorum
Tammy Abraham’dan Aston Villa kararı Tammy Abraham'dan Aston Villa kararı

15:23
Ziraat Türkiye Kupası’nda Sürpriz 1. Lig takımı Süper Lig ekibini devirdi
Ziraat Türkiye Kupası'nda Sürpriz! 1. Lig takımı Süper Lig ekibini devirdi
15:17
Orkun Kökçü’nün Macaristan’a attığı gol, A Milli Takımımız’da yılın golü seçildi
Orkun Kökçü'nün Macaristan'a attığı gol, A Milli Takımımız'da yılın golü seçildi
15:10
Galatasaray’dan sürpriz transfer hamlesi
Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi
14:39
İstanbul’un göbeğinde kendini direğe astı
İstanbul'un göbeğinde kendini direğe astı
14:34
İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti
İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti
14:08
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan’ın ilk ifadesi
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan'ın ilk ifadesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 15:36:17. #7.11#
SON DAKİKA: CSO Ada Ankara'da Yarıyıl Tatili Etkinlikleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.