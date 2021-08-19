Çubuk'ta engellilere akülü araçları için şarj istasyonları kuruldu - Son Dakika

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, bedensel engellilerin akülü tekerlekli sandalye ve diğer araçlarını şarj edebilmesi için belediye tarafından bazı noktalara şarj istasyonları kuruldu.

Kurulan şarj istasyonları ile ilgili bilgi veren Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, belediye olarak engellilerin yaşamını kolaylaştıracak çalışmalar yapmaya devam ettiklerini söyledi.

Her zaman engellilerin yanında olduklarını belirten Demirbaş, "İlçemizin en hareketli caddesi olan Atatürk Caddesi'ndeki Atatürk Parkı'na, Çubuk Belediyesi Hizmet Binası'nın yanına ve engelsiz yaşam merkezine olmak üzere 3 yeni nesil engelli şarj istasyonu kurduk. İlçemizde yaşayan engelli vatandaşlarımız, bu çalışmayla artık hiç kimseye ihtiyaç duymadan, 'yolda kalırım' kaygısı olmadan gönül rahatlığıyla günlük yaşantılarına devam edebilecekler." dedi.

Çubuk Engelliler ve Engelli Dostları Derneği Başkanı Sebahattin Karahanlı ise şu ifadeleri kullandı:

"Engelli kardeşlerimiz gerçekten çok sorun yaşıyorlardı. Özellikle bataryaları belirli bir yılı doldurmuş olanların, şarjları bittiği zaman yolda kalıyorlardı. Artık bu sorun ortadan kalkacak. Engellilerin yaşamını kolaylaştıran bu istasyonlar bildiğim kadarıyla Türkiye'de birkaç şehirde mevcut. Böylesine önemli bir yatırımı ilçemize kazandıran Belediye Başkanımız Baki Demirbaş'a tüm engelliler adına çok teşekkür ederim."