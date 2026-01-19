Çubuk\'ta İş Kazası: 1 Ölü

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir maden ocağında meydana gelen iş kazasında yaralanan işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, olay, Çubuk ilçesinde bulunan bir taş ocağında 20 Aralık 2025 tarihinde meydana geldi. Kayaçları kırmaya yarayan makineyi kullanan K.Y. (53) yaşanan iş kazası sonucunda ağır yaralandı. Olaydan 3 gün önce emekli olduğu ancak maddi imkansızlardan dolayı tekrar çalışmaya devam ettiği iddia edilen K.Y. yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan müdahalelere rağmen K.Y. kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili iş yerinden sorumlu müdür U.K. gözaltına alındı. U.K., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.