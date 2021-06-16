Çubuk'ta Kovid-19'la mücadelede hedef günlük 2 bin doz aşı - Son Dakika

Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Nevzat Kılıç, 20 aşı odası, yeterli hemşire ve sağlık personeliyle günlük yaklaşık 2 bin doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı uygulayabilecek konuma geldikleri söyledi.

Başhekim Dr. Nevzat Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 aşısının SGK'ye kayıtlı tüm çalışanlar ile 40 yaş üstü vatandaşlara uygulanmaya başlanmasıyla yoğunluğun arttığını söyledi.

Hastane olarak gerekli tüm tedbirleri aldıklarını aktaran Kılıç, hastanelerinde daha önce 10 olan aşı odasını 20'ye çıkarttıklarını kaydetti.

Günlük bin ila 2 bin arasında aşı yapacak kapasiteye ulaştıklarını belirten Kılıç, şunları dile getirdi:

"Bugüne kadar Kovid-19 ile mücadele kapsamında hastanemizde bin 300 yatan hasta olarak, 40 bin poliklinik hizmeti olarak, 22 bin 600 de PCR testi yapıldı. Aşılama programına başladığımız günden bugüne kadar önemli derecede hasta sayımızda düşüş oldu. Şu anda yatan hasta olarak 4 kişiye düştü. Bu nedenle tüm vatandaşlarımızı aşı yaptırmaya davet ediyoruz. Şu anda yaklaşık 20 odamızda 25 personelimizle aşılama yapmaya devam ediyoruz. Bugüne kadar yaklaşık 7 bin 700 Sinovac aşısı ve 6 bin civarında da BioNTech aşısı yaptık. Günlük yaklaşık bin aşı ila 2 bin aşı yapacak kapasitemiz var. Yeter ki vatandaşlarımız MHRS üzerinden randevularını alsınlar ve hastanemize zamanında gelsinler. Burada kimseyi bekletmeden aşılamamızı yaparız. Günlük yaklaşık 850 kişi randevu alıyor ve aşısını yapıyoruz. Toplumsal bağışıklığın sağlanması için tüm halkımızı aşı olmaya davet ediyorum. Aşılama yapılmasıyla normal hayata dönüşümüz de hızlanacaktır."

Aşı yaptıran vatandaşlardan Ahmet Kılıç, verilen hizmetten dolayı teşekkür ederek, "Aşımızı olduk ve şimdilik bir şikayetimiz yok. Gayet rahat bir şekilde aşımızı yaptırdık." dedi.

Aşı yaptıran vatandaşlardan Muammer Ala da herkesi aşı olmaya davet ederek, "Aşı önemli, toplumumuzda herkes aşı olursa Kovid-19 hastalığından da kısa sürede kurtulmuş oluruz." diye konuştu.