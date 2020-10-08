Çubuk'ta ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Ankara'nın Çubuk ilçesindeki Aydos Ormanı'nda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çubuk'a bağlı Sarısu Mahallesi Fındıkla Çayırözü Mevkiinde bulunan Aydos Ormanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede yayılmaya başladı.

Mahallelilerin durumu bildirilmesi üzerine olay yerine Ankara Büyükşehir Belediyesine ait çok sayıda itfaiye ekibi, iş makinası, su tankeri ile Ankara Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Alanın engebeli olması nedeniyle yangına ulaşmakta güçlük çeken ekipler, uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin, ormandaki hasar tespit çalışmasının devam ettiği öğrenildi.