Çubuk'ta yoksullarla dayanışma etkinliği - Son Dakika

Çubuk Dernekler Federasyonu (ÇUDEF) ve Yoksullara Yardım ve Eğitim Vakfı (YOYAV), Yoksullarla Dayanışma Haftası etkinlikleri kapsamında, "Kardeşliğin Kıvamında ve Dostluğun Devamında Dua ve Duyarlılığın Yeri" konulu konferans düzenledi.

ÇUDEF Başkanı Fuat Tuyan, Çubuk Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansta yaptığı konuşmada, yoksullar için 7 yıldır çeşitli programlar düzenlediklerini söyledi.

Yoksullara Yardım ve Eğitim Vakfı ile ortak çalışmalara imza attıklarını anlatan Tuyan, "Yedi yıldır birlikte yol aldığımız ve yanlarında olmaktan son derece mutlu olduğumuz YOYAV'un Başkanı Dr. İbrahim Ateş'e minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.

Kardeşlik bağının pekişmesinde, dostluk duyguların derinleşmesinde ve insani ilişkilerin gelişmesinde duanın çok büyük katkısı olduğunu söyleyen YOYAV Başkanı Dr. İbrahim Ateş de "İnsanlar kardeş ve dost oldukları zaman yaradılışlarına uygun bir hayat yaşamış olur. Allah'ın irade ettiği yaşam tarzını yakalamak, yaşamak ve yaymak için Allah'a kul, Resulüne ümmet ve müminlere kardeş olmak gerekir." diye konuştu.

Çubuk Eğitim Gönüllüleri Dernek Başkanı Hatice Erdoğan ise yıllardır ilçede parasızlık nedeniyle okumadık öğrenci kalmasın diye bir grup gönüllü kadınla birlikte çalıştıklarını söyledi.

İlçelerinde bu tarz programların yapılmasının önemine işaret eden Çubuk Belediye Başkan Yardımcısı Harun Olmuş ise "Düzenledikleri güzel ve anlamlı program nedeniyle ÇUDEF yönetimine ve üyelerine çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Daha sonra yapılan panelde Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Suat Koca, hadislerde ve Kuran'da duanın yeri ve önemini anlattı. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Divan Edebiyatı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Babacan ise Türklerde ve Dede Korkut hikayelerinde duanın yeri ve önemini anlattı.

Çubuk Eğitim Gönüllüleri Derneği Başkanı Hatice Erkan'a, programda toplanan bir miktar para öğrencilere burs olarak dağıtılmak üzere teslim edildi.

Programın sonunda Başkan Yardımcısı Olmuş tarafından programa konuşmacı olarak katılanlara plaket verildi.