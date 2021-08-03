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Çubuk turşusu için salatalık hasadı başladı - Son Dakika

Çubuk turşusu için salatalık hasadı başladı

03.08.2021 05:33

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, üreticinin "yeşil altın" olarak adlandırdığı turşuluk salatalıkta hasat sezonu başladı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, üreticinin "yeşil altın" olarak adlandırdığı turşuluk salatalıkta hasat sezonu başladı.

Atatürk Mahallesi'nde, Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü sporcuları tarafından ekimi yapılan sebze tarlasındaki hasada, Belediye Başkanı Baki Demirbaş ve AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan katıldı.

Sporcularla salatalık toplayan Demirbaş ve Özcan, hem hasadın hem de turşu üretiminin hayırlı olmasını diledi.

Salatalık ve turşuda hedef 50 bin ton üretim

Belediye Başkanı Demirbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, dünyaca ünlü coğrafi işaretli Çubuk turşusunun yapımına başlandığını belirterek, bu yıl hedefin yaklaşık 50 bin ton salatalık hasat edilerek, 50 bin ton turşu hazırlamak olduğunu söyledi.

İlçede turşu ve turşuluk sebze üretiminin çok büyük bir sektör haline geldiğini ifade eden Demirbaş, turşuya talebin, hem yurt içinde hem de yurt dışında arttığını belirtti.

Demirbaş, "Bu sene hedefimiz 50 bin ton turşu üretmek ve bunun yaklaşık yüzde 25'ini ihraç etmek. Tüm çiftçilerimize hasadın bereketli olmasını diliyorum. Pandemi sürecinde tarımın ve tarım ürünlerinin ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıktı." dedi.

AK Parti İl Başkanı Özcan da Çubuk turşusunun Türkiye'de ve dünyada meşhur olduğunu aktararak, ilçede hasadın başlaması ile turşu kurulumunun da başladığını belirtti.

Salatalık ve turşu üretiminde bereket dileyen Özcan, geçen seneden daha fazla üretim ve ihracat gerçekleşmesi temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından, Ankara Kalkınma Ajansı ve Çubuk Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilen proje kapsamında inşa edilen Çubuk Ev Tipi Turşu Üretim Tesisi'nde, yeni sezonun ilk turşusu, Demirbaş ve Özcan tarafından kuruldu.

Programa AK Parti İlçe Başkanı Erhan Kuşçu, belediye meclis üyeleri, turşu üreticileri, çiftçiler ve sporcular katıldı.

Çubuk turşusu için salatalık hasadı başladı
Çubuk turşusu için salatalık hasadı başladı
Çubuk turşusu için salatalık hasadı başladı
Çubuk turşusu için salatalık hasadı başladı

Hisarcık, Ankara, Hasat, Çubuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çubuk turşusu için salatalık hasadı başladı - Son Dakika


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