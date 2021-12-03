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Çubuk ve Pursaklar'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Çubuk ve Pursaklar'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği düzenlendi

03.12.2021 16:46
Çubuk ve Pursaklar'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği düzenlendi

Ankara'nın Çubuk ve Pursaklar ilçelerinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, engelli bireyler performanslarıyla göz doldurdu.

Ankara'nın Çubuk ve Pursaklar ilçelerinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, engelli bireyler performanslarıyla göz doldurdu.

Çubuk Halk Eğitimi Merkezi'nde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Kaymakam Adem Keleş, etkinlikte yaptığı konuşmada, engelli bireylerin engelleriyle değil, insan olma vasfıyla ön planda olması gerektiğini söyledi.

Devletin engellilerin yaşam standartlarını artırmak için önemli çalışmalar yaptığına işaret eden Keleş, "Kendilerine fırsat verildiği zaman engelli vatandaşlarımızın, çocuklarımızın, gençlerimizin her alanda eğitimden sanatta, bilimden spora kadar ne kadar büyük başarılar elde ettiklerini gururla ve ibretle görüyoruz." dedi.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş da Türkiye'nin AK Parti iktidarları döneminde her konuda çok büyük mesafeler kat ettiğini belirtti.

Devletin engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmak için birçok çalışma yaptığını vurgulayan Demirbaş, "Yapılanlar sadece bireysel açıdan değil, hem aile hem de toplumsal açıdan çok önemli. Engelli vatandaşlarımızın topluma kazandırılmasını, bireysel olarak güçlendirilmesi, eğitilmesi hepimizin görevidir. Engellilerimizin ilçemizde de daha fazla rahat etmeleri daha iyi eğitim almaları hususlarında gerekli hassasiyeti gösterip çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Engelli bireyler için yapılanlar için hükümete teşekkür eden Çubuk Engelliler ve Engelli Dostları Derneği Başkanı Sebahattin Karahanlı ise "Yeni istihdam olanakları oluşturma noktasında çok önemli adımlar atıldı. Yapılan bu düzenlemeler bizlerin spordan sanata, edebiyattan siyasete birçok alanda yer almamıza imkan sağlamıştır." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından etkinlikte, engellilerin yaşamlarına dair slayt gösterisi sunuldu.

Öğrenciler tarafından çeşitli gösterilerin sahnelendiği etkinlikte, veli Selma Bilgin ise engelli çocuğunun doğumu öncesi ve sonrası yaşadıklarını anlattığı konuşmasında salondakilere duygusal anlar yaşattı.

Programın sonunda Kaymakam Keleş ve Belediye Başkanı Demirbaş, engellilere çeşitli hediyeler dağıtarak, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Daha sonra engelli öğrenciler tarafından hazırlanan resim ve el işlerinden oluşan sergi gezildi.

Pursaklar'da engelli bireylerin el emekleri sergilendi

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Pursaklar Engelliler Sosyal Tesisi'nde sergi açılışı yapıldı.

Sergide, yıl boyunca sosyal aktivitelere katılarak mesleki becerilerini geliştiren kursiyerlerin birbirinden güzel el emeği ürünlerini sergileniyor.

Serginin açılışını gerçekleştiren Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Engelli olarak yaşamak çok kolay değil, birçok alanda eksik kalmaları söz konusudur. Bizler kamu yönetimi, devlet ve duyarlı insanlar olarak mümkün olduğu kadar bu engelleri kaldıracak çalışmalar yapmalıyız." dedi.

Çetin, Pursaklar Engelliler Sosyal Tesisi üyeleriyle kurdele keserek açılışını gerçekleştirdiği sergiyi gezerek öğrencilerden bilgi aldı.

Çubuk ve Pursaklar'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği düzenlendi
Çubuk ve Pursaklar'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği düzenlendi
Çubuk ve Pursaklar'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği düzenlendi
Çubuk ve Pursaklar'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği düzenlendi
Çubuk ve Pursaklar'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği düzenlendi

Dünya Engelliler Günü, Pursaklar, Engelli, Aralık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çubuk ve Pursaklar'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çubuk ve Pursaklar'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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