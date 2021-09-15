Üye Girişi
Çubuklu turşu üreticileri AYBÜ Rektörü Aydınlı'ya sahip çıktı - Son Dakika

Çubuklu turşu üreticileri AYBÜ Rektörü Aydınlı'ya sahip çıktı

15.09.2021 20:07

- Çubuklu turşu üreticileri AYBÜ Rektörü Aydınlı'ya sahip çıktı Ankara'nın Çubuk ilçesindeki turşu üreticileri ve çiftçiler, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Esenboğa Külliyesi'nde geçtiğimiz hafta düzenlenen 'İlk Ders Turşu' programı nedeniyle bazı çevreler tarafından eleştirilen AYBÜ...

- Çubuklu turşu üreticileri AYBÜ Rektörü Aydınlı'ya sahip çıktı

ANKARA - Ankara'nın Çubuk ilçesindeki turşu üreticileri ve çiftçiler, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Esenboğa Külliyesi'nde geçtiğimiz hafta düzenlenen 'İlk Ders Turşu' programı nedeniyle bazı çevreler tarafından eleştirilen AYBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı'ya sahip çıktı.

Geçtiğimiz hafta Çubuk Belediyesi ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi tarafından organize edilen 'İlk Ders Turşu' etkinliğinde AYBÜ Esenboğa Külliyesi'nde akademisyen ve öğrenciler tarafından 1,5 ton turşu kurulmuştu. Çubuk turşusu konusunda uygulamalı eğitim alan öğrencilerin de aralarında olduğu katılımcılar tarafından 2018'de dünyanın en büyük turşusunu kurma rekorunun kırıldığı 1,5 tonluk kavanoza kurulan turşu nedeniyle eleştiriler alan AYBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı'ya Çubuk Turşu, Sebze ve Meyve Üreticileri Kooperatifi Başkanı Hasan Işık ve Çubuk Ziraat Odası Başkanı Orhan Gülle'den destek geldi. Turşunun ilçede büyük bir sektör olduğunu hatırlatan Işık, "Üniversiteler, mühendislik bölümleri, gıda teknolojileri bölümleri, diyetisyenlik bölümleri ve beslenme bölümleri bunların hepsi gıdanın sağlıklı üretimleri ve sağlıklı olarak tüketimi üzerinde çalışmalar yapan bilimsel noktalardır. 'Üniversite turşu kurar mı?' diyenler var. Üniversite turşunun en iyisini kurar, en iyisini kurmalı, en iyisini kurmak için çaba sarf etmelidir. Bunun için inovasyon, Ar-Ge çalışmaları yapmalıdır" dedi.

Dünyanın üretimle ayakta durduğunu ve dünyanın her yerinde üniversitelerin üretimi artıracak çalışmalara öncülük ettiğini belirten Işık, üniversitenin yaptığı etkinliği kötü bir şeymiş gibi lanse etmenin çok basit bir hareket olduğunu savundu. "Biz turşuyu kurarken uzayı hiçe sayıyoruz, uzayla işimiz yok demiyoruz" diyen Işık, şunları söyledi:

"Bu söylenenler hangi çağın anlayışı anlayamadım. Ben hayretler içerisinde haberleri takip ettim. Turşusuz veya gıda üretimsiz bir hayat mümkün değil. Dünya üretimle ayakta duruyor. Bizde burada turşu üretiyoruz. Elimizden geldiğince de sağlıklı üretmeye çaba sarf ediyoruz. Bunun bir ayağı meslek lisesi, bir ayağı meslek yüksekokulu ve bir ayağı da mühendislik fakülteleridir. Üniversite ile burada bir mizansen oluşturulması bu bir metafordur anlamak isteyene. Bunu kötü bir şeymiş gibi lanse etmeye çalışmaları tek kelimeyle çok basit. Hocamızın dediği gibi bizim için uzay da önemli kesinlikle, turşu da önemli. AYBÜ bizim coğrafyamızda kurulan bir üniversite. Üniversiteler, bulunduğu coğrafyaya bir fayda sağlayamayacaksa, bir katma değer oluşturamayacaksa bulunduğu coğrafyaya ihanet ediyor demektir. Sayın rektörümüz bize büyük bir fırsat verdi. Çok şükür ki onun sayesinde hem turşumuzun hem turşuluk sebze üretiminin gelişmesi için bir takım çalışmalar, bir takım projeler yapmak konusunda bize öncülük etti. Hocamıza bize bu tanıdığı fırsatlardan dolayı çok teşekkür ediyoruz."

İlçe olarak üniversitenin nimetlerinden faydalanmaya başladıklarını vurgulayan Çubuk Ziraat Odası Başkanı Orhan Gülle ise, hem bilimsel anlamda hem de tanıtım anlamında büyük bir destek gördüklerini söyledi. Prof. Dr. İbrahim Aydınlı'nın her ne olursa olsun üreticinin yanında olduğunu anlatan Gülle, "Bilindiği gibi Çubuk turşusunun namı ülke sınırlarını aştı ve yurt dışında da tanınmaya başladı. Bu konuda sayın rektörümüzün büyük bir çabası var. İlçemizi ve ilçemizin değerlerini tanıtmak amacıyla bizlere destek oluyor. Özellikle de büyük bir sektör haline gelen turşumuzu tanıtmak için çeşitli çalışmalar yapıyor. Bu nedenle bazı çevrelerden haksız eleştiriler aldı. Biz bu konuda sayın rektörümüzün arkasındayız. Çubuk çiftçisi olarak, üreticisi olarak sayın rektörümüze sonuna kadar destek veriyoruz. Kendisine verdiği emeklerden dolayı da çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

(ND-BC-CC-Y)

Çubuklu turşu üreticileri AYBÜ Rektörü Aydınlı'ya sahip çıktı
Çubuklu turşu üreticileri AYBÜ Rektörü Aydınlı'ya sahip çıktı
Çubuklu turşu üreticileri AYBÜ Rektörü Aydınlı'ya sahip çıktı
Çubuklu turşu üreticileri AYBÜ Rektörü Aydınlı'ya sahip çıktı

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Hisarcık, Aydınlı, Çubuk, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Çubuklu turşu üreticileri AYBÜ Rektörü Aydınlı'ya sahip çıktı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

EXXEN'e tepki çok büyük! Beşiktaş-Dortmund maçını izleyemeyen futbolseverler çıldırdı 20:34 EXXEN'e tepki çok büyük! Beşiktaş-Dortmund maçını izleyemeyen futbolseverler çıldırdı Vitor Pereira, Mesut Özil tartışmalarına son noktayı koydu: Kaptan olarak takıma yardım ediyor 20:14 Vitor Pereira, Mesut Özil tartışmalarına son noktayı koydu: Kaptan olarak takıma yardım ediyor Tuvalet ihtiyacını gidermek isteyen genç, uçurumdan yuvarlandı 20:05 Tuvalet ihtiyacını gidermek isteyen genç, uçurumdan yuvarlandı
Vampir hikayeleri gerçek oldu! Her gün kan içmeden yerinde duramıyor 19:47 Vampir hikayeleri gerçek oldu! Her gün kan içmeden yerinde duramıyor Saat 19.45'te başlayacak Beşiktaş-Dortmund karşılaşmasında ilk 11'ler 18:32 Saat 19.45'te başlayacak Beşiktaş-Dortmund karşılaşmasında ilk 11'ler 15 gündür kayıp olan adamın ölüsü, bodrum katına turşu almaya inen komşular tarafından bulundu 17:41 15 gündür kayıp olan adamın ölüsü, bodrum katına turşu almaya inen komşular tarafından bulundu
64 yaşındaki kadının evinden 50 kedi, vinçle çıkartıldı 16:59 64 yaşındaki kadının evinden 50 kedi, vinçle çıkartıldı İki kişi arasında gürültü nedeniyle çıkan kavga hastanede bitti 16:41 İki kişi arasında gürültü nedeniyle çıkan kavga hastanede bitti

Son Dakika Haberleri
18:43 Son Dakika! A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz oldu
18:31 Saat 19.45'te başlayacak Beşiktaş-Dortmund karşılaşmasında ilk 11'ler
18:30 Pınar Altuğ, kırmızı elbisesi ile beğeni topladı! Fotoğrafına yorum ve beğeni yağdı
18:05 Fatih Terim, Marcao hakkında konuştu: En ağır cezaları aldı, Lazio maçında oynatabilirim
17:51 Eintracht Frankfurt kalecisi Kevin Trapp, Mesut Özil'e övgüler yağdırdı bitiremedi: O bir futbol yıldızı
17:41 15 gündür kayıp olan adamın ölüsü, bodrum katına turşu almaya inen komşular tarafından bulundu
17:40 11 yaşındaki kızın tacizcisini öldürmek istemişler! İşlenen cinayette, yanlışlıkla başkasını vurdular
17:32 Kripto para piyasasında yaşanan manipülasyon, dalgalanmalara sebep oldu
17:12 Lionel Messi transferi sonrası esnafın yüzünde güller açıyor
16:54 Rıdvan Dilmen, bombayı patlattı! A Milli Takım'ın yeni teknik direktörünü paylaştı: Stefan Kuntz'la 3 yıllık anlaşmaya varıldı
Daha da güzelleşmiş! Aşk-ı Memnu'nun Elif'i Eda Özerkan Acar'ı görenler iki kez bakıyor Daha da güzelleşmiş! Aşk-ı Memnu'nun Elif'i Eda Özerkan Acar'ı görenler iki kez bakıyor         
20:52
Dünyaevine giren Ece Seçkin'in iddialı gelinlik seçimi olay oldu Dünyaevine giren Ece Seçkin'in iddialı gelinlik seçimi olay oldu         
20:33
WhatsApp'ın çoklu cihaz desteği özelliği Türkiye'de kullanıma sunuldu WhatsApp'ın çoklu cihaz desteği özelliği Türkiye'de kullanıma sunuldu         
20:13
Haluk Levent'in yıllardır içinden atamadığı 17 Ağustos depremi pişmanlığı: Yardımlarda tecrübesizdik Haluk Levent'in yıllardır içinden atamadığı 17 Ağustos depremi pişmanlığı: Yardımlarda tecrübesizdik         
20:00
Fatih Terim, Messi'yi yere göğe sığdıramadı: Hayranıyım Fatih Terim, Messi'yi yere göğe sığdıramadı: Hayranıyım         
19:24
Pınar Altuğ, kırmızı elbisesi ile beğeni topladı! Fotoğrafına yorum ve beğeni yağdı Pınar Altuğ, kırmızı elbisesi ile beğeni topladı! Fotoğrafına yorum ve beğeni yağdı         
18:31
Taliban'ın kurduğu geçici hükümette kriz! Başbakan ve bakan birbirine girdi Taliban'ın kurduğu geçici hükümette kriz! Başbakan ve bakan birbirine girdi         
17:13
Herkesin yaptığını yaptılar! Adana'ya ayak basan Serenay Sarıkaya ile Burak Deniz soluğu ciğercide aldı Herkesin yaptığını yaptılar! Adana'ya ayak basan Serenay Sarıkaya ile Burak Deniz soluğu ciğercide aldı         
16:51
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni genelge! Zorunlu PCR testi uygulamasının kapsamı daha da genişletildi Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni genelge! Zorunlu PCR testi uygulamasının kapsamı daha da genişletildi         
16:18
Hadise ve Mehmet Dinçerler yine tatile çıktı! İki gecelik konaklama ücretleri ağızları açık bıraktı Hadise ve Mehmet Dinçerler yine tatile çıktı! İki gecelik konaklama ücretleri ağızları açık bıraktı         
15:54
Milyoner'de yarışmacıyı şaşırtan nüfus sorusu! Doğru cevap şaşkına çevirdi Milyoner'de yarışmacıyı şaşırtan nüfus sorusu! Doğru cevap şaşkına çevirdi         
15:39
Düzenlenen askeri tatbikat kapsamında savaş uçaklarını otoyola indirdiler Düzenlenen askeri tatbikat kapsamında savaş uçaklarını otoyola indirdiler         
14:48
Pfizer/BioNTech aşısında çirkin oyun ortaya çıktı! Uğur Şahin ve Özlem Türeci her şeyi anlattı Pfizer/BioNTech aşısında çirkin oyun ortaya çıktı! Uğur Şahin ve Özlem Türeci her şeyi anlattı         
14:07
Adana'da 'ütü tostu' ile meşhur olan Anıl Kurt hayatını kaybetti; 206 kilometreye çıkan hız göstergesini paylaşmış Adana'da 'ütü tostu' ile meşhur olan Anıl Kurt hayatını kaybetti; 206 kilometreye çıkan hız göstergesini paylaşmış         
14:03
6 yıllık evli adam, kayınvalidesine aşık olmuş! Attığı mesajlar gerçeği ortaya çıkardı 6 yıllık evli adam, kayınvalidesine aşık olmuş! Attığı mesajlar gerçeği ortaya çıkardı         
09:26
Dünyayı tedirgin eden görüntü! Kutsal kitapta da geçen kıyametin habercisi göl kırmızıya döndü Dünyayı tedirgin eden görüntü! Kutsal kitapta da geçen kıyametin habercisi göl kırmızıya döndü         
00:43
Yürekler ağza geldi! Ronaldo ısınma sırasında kadın güvenlik görevlisini bayılttı Yürekler ağza geldi! Ronaldo ısınma sırasında kadın güvenlik görevlisini bayılttı         
23:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2021 20:56:34. #1.12#
SON DAKİKA: Çubuklu turşu üreticileri AYBÜ Rektörü Aydınlı'ya sahip çıktı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement