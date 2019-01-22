Çukur Ekibinden Anlamlı Destek!

Dizinin oyuncuları ve kamera arkası ekibi, kan vererek Öykü Arin ve onun gibi kök hücre nakli bekleyen pek çok hasta için umut oldu.

Sadece sürükleyici dünyasıyla değil, iki sezondur imza attığı sosyal sorumluluk projeleriyle de en çok konuşulan dizi olan 'Çukur', geçtiğimiz günlerde Kızılay'ın gezici ekibini ağırladı.

'Çukur'un İdris Baba'sı Ercan Kesal başta olmak üzere oyuncular ve de yönetmen Sinan Öztürk dahil kamera arkası ekibi, kök hücre nakli bekleyen Öykü Arin ve daha nicelerine umut olabilmek adına kan bağışında bulundu.

Dizinin oyuncularından Dilan Çiçek Deniz; "İlik nakli bekleyen herkese can vermek ister misiniz? Öykü Arin ve herkese umut olabilmek bizim elimizde" sözleriyle kan bağışına dikkat çekerken Cem Uslu, "Öykü Arin ve onun nezdinde bütün çocuklar ve onların aileleri için lütfen kan bağışçısı olun." diyerek, Necip Memili ise "Kan bağışlayın, kök hücre bağışçısı olun" şeklinde mesajını iletti.Ercan Kesal, "Kan verin, donör olun", dizinin Sultan'ı Perihan Savaş, "Bağış insanı sevmekle başlar. Eğer insanları seviyorsanız siz de kanınızı bağışlayın, küçücük bir çocuğun hayatını kurtarın" sözleriyle herkesi bağışçı olmaya çağırdı. "Kan bağışı hayat kurtarır" diyen Mustafa Kırantepe'ye ek olarak Kadir Çermik, "Umut olmak bizim elimizde", Uğur Yıldıran ise "Bizim bizden başka kimsemiz yok. Kan bağışlayın ve hayat kurtarın" şeklinde kan bağışının önemine vurgu yaptı.