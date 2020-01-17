Çukur'un merakla beklenen 84. bölüm fragmanı yayınlandı! Çağatay kimi öldürdü? - Son Dakika
Son Dakika Magazin Çukur'un merakla beklenen 84. bölüm fragmanı yayınlandı! Çağatay kimi öldürdü? - Son Dakika Magazin

Çukur'un merakla beklenen 84. bölüm fragmanı yayınlandı! Çağatay kimi öldürdü?

27 dakika önce

Ekranların büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Çukur'un 84. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Aldıkları haberle büyük bir panik yaşayan Koçavalılar, Çağatay Erdenet'in mekanına geliyor ve yerde yatan kişiyi görünce şoke oluyorlar.

Show TV'de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur'un 3. sezon 17. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Diziye sonradan dahil olan Nejat İşler'in canlandırdığı Çağatay Erdenet karakteri, tehdit cümleleri ve yeni hamlesiyle herkesi şaşırtmaya devam ediyor.

ÇAĞATAY KİMİN CANINA KIYDI?

Çağatay Erdenet bu kez Selim'in karşısına çıkarak, "Eğer bir yanardağın yakınlarında yaşamayı tercih ettiysen o yanardağın senin yaşamana izin verdiğini hatırlaman lazım. Yoksa taş olursun" sözleriyle tehdit ediyor. Koçovalılar ise aldıkları haberle büyük bir panik yaşıyor. Yerde hareketsiz buldukları kişinin kim olduğu ise merak uyandırıyor.

ÇUKUR'UN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Çağatay Erdenet'in oyuna girmesiyle birlikte kartlar yeniden dağıtılacak. Yamaç'ın Çağatay karşısında ne yapacağı merak konusuyken Yamaç'tan önce davranan Azer herkesi şaşırtacak. Gizemli Erdenet ailesini en iyi tanıyan Efsun, Çağatay'ın sürpriz ziyaretiyle köşeye sıkışacak. Bir yandan yeni düşmanlarıyla baş etmenin yolunu arayan Koçovalılar bir yandan da Karaca'yı Azer'in evinden almaya çalışan Cumali'yi sakinleştirecek. Karaca'nın Cumali'nin karşısında durduğu anlar nefesleri kesecek. Vartolu'nun Türkiye'ye dönmeye çalışırken tanıştığı bir isim geçmişle ilgili yeni sorular doğuracak. Uzun bir maceranın sonunda babasının katilini öğrenen Vartolu'nun tepkisi izleyenlere duygu dolu anlar yaşatacak.

Çukur'un 3. Sezon 16. Bölümünde (83. Bölüm); Çağatay Erdenet'in müttefiklik teklifindeki sembolik altını kabul eden Yamaç, Mahsun'dan da patlayıcıları aldıktan sonra harekete geçiyor. Yamaç, Erdenet'e sözlü bir cevap vermek yerine, bir teslimatı yok etmeyi seçiyor. Sembolik altını ise patlama mahalline bırakarak cevabını iletiyor.

Çukur'un merakla beklenen 84. bölüm fragmanı yayınlandı! Çağatay kimi öldürdü?
Nejat İşler, Çukur, TV, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 07:40 
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