Çukura Düşen Köpek Kurtarıldı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde inşaat alanındaki çukura düşen köpek, AKUT ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.
İlçeye bağlı Akyazı Mahallesi'ndeki yaklaşık 7 metrelik inşaat çukuruna düşerek mahsur kalan köpeği fark eden işçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye AKUT ekipleri sevk edildi.
Kurtarma çalışması başlatan ekipler, halat yardımıyla indikleri çukurdaki köpeği mahsur kaldığı yerden çıkardı.
Sağlık kontrolü yapılan köpek, yaşam alanına bırakıldı.
