Çukurdan kaçmak isterken otomobili devirdi - Son Dakika
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Çukurdan kaçmak isterken otomobili devirdi

6 saat önce

Konya'nın Kulu ilçesinde yoldaki çukura girmek istemeyen sürücü, kontrolünü kaybettiği otomobili şarampole devirdi.

Çukurdan kaçmak isterken otomobili devirdi, System.String[]

Konya'nın Kulu ilçesinde yoldaki çukura girmek istemeyen sürücü, kontrolünü kaybettiği otomobili şarampole devirdi.


Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Kulu Yeni Mahalle Değirmenözü Mahalle yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan N.K. idaresindeki 42 ADY 199 plakalı otomobil sürücüsü yolda gördüğü çukurdan kaçmak istedi. Yol değiştirmek isteyen sürücü çukurdan kaçmak istediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi. Kazada otomobil sürücüsü yaralanmazken, otomobilde maddi zararın meydana geldiği belirtildi.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Yeni Mahalle, Konya, Kulu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 12:17 Kaynak: İHA

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