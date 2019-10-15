Son Dakika Haberleri: Çukurhisarlı kadınların el emeği ürünleri görücüye çıktı
Son Dakika Güncel Çukurhisarlı kadınların el emeği ürünleri görücüye çıktı

Çukurhisarlı kadınların el emeği ürünleri görücüye çıktı

1 saat önce

Tepebaşı Belediyesi Çukurhisar Belde Evi kursiyerleri, el emeği göz nuru ürünlerini açılan karma sergide beğeniye sundu.

Çukurhisarlı kadınların el emeği ürünleri görücüye çıktı, System.String[]

Tepebaşı Belediyesi Çukurhisar Belde Evi kursiyerleri, el emeği göz nuru ürünlerini açılan karma sergide beğeniye sundu.


Tepebaşı Belediyesi'nin kent merkezinin yanı sıra kırsalda da bulunan Belde Evleri, mahallelerin en uğrak noktası olmaya devam ediyor. Tepebaşı Belediyesi, özellikle kadınların sosyalleşmesi ve el emeklerine sahip çıkılması alanında hayata geçirdiği proje ve düzenlediği kurslarla da takdir topluyor. Son olarak Çukurhisar Belde Evi'nde yaz ayları süresince gerçekleştirilen kurslara katılan kadınlar, aldıkları eğitimler neticesinde ürettikleri ürünlerini karma sergide görücüye çıkardı.


Çukurhisar Belde Evi'nde düzenlenen karma serginin açılışına, Tepebaşı Belediye Başkan Vekili Metin Gündoğdu, kursiyerler ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Kursiyerlerle birlikte serginin açılış kurdelesini kesen Başkan Vekili Gündoğdu, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın şehir dışında olmasından dolayı açılışa katılamadığını ifade ederek, serginin hayırlı ve uğurlu olması temennilerinde bulundu.


Açılışın ardından Gündoğdu ve beraberindekiler, Çukurhisar Belde Evi'nde düzenlenen iğne oyası, keçe ve örgü kurslarına katılan 63 kursiyerin ürünlerinin yer aldığı sergiyi gezdi.


Çukurhisar Belde Evi'ndeki sergi, 16 Ekim Çarşamba günü mesai bitimine kadar açık kalacak. - ESKİŞEHİR

Çukurhisar, Gündoğdu, Tepebaşı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 01:52 Kaynak: İHA
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