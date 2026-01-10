Çukurova Kitap Fuarı Kapılarını Açtı

TÜYAP Fuarlar Yapım AŞ tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği ile düzenlenen Çukurova 18. Kitap Fuarı, kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Adana Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi desteğiyle gerçekleştirilen fuarın açılış töreni, Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, törende, yeni yılın ilk günlerinde kitapların öğretici dünyasında buluşmuş olmalarının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Fuarın son gününe kadar ziyaretçilerin ilgi göstermesini beklediklerini belirten Geçer, "Gururla ifade etmek isterim ki Adana Kitap Fuarı, ziyaretçi sayısı, yayın çeşitliliği ve gördüğü yoğun ilgiyle İstanbul'dan sonra Türkiye'nin ikinci fuarı konumunu almıştır. Bu tablo Adana'nın yalnızca tarımın ve sanayinin değil, aynı zamanda kültürün, sanatın ve edebiyatın da güçlü bir merkezi olduğunun göstergesidir. Çukurova, tarih boyunca sinemayla, edebiyatla, fikir dünyasına kattığı değerlerle evrensel bir zenginliği barındırmıştır." diye konuştu.

Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk de fuarın zengin kitap çeşitliliğiyle okurların beğenisini kazandığını dile getirdi.

Fuarın güzel şekilde geçmesi temennisinde bulunan Kocatürk, okurların buraya gelerek 150 bin çeşit kitabı bulabileceğini, yazarlarıyla tanışabileceğini, söyleşilere katılabileceğini gördüklerini kaydetti.

"Fuarda 120 etkinlik gerçekleştirilecek"

TÜYAP Fuarlar Yapım AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü ise Türkiye'nin çeşitli illerinde kitap fuarları düzenlediklerini belirtti.

Fuarın amacının ülkede kitaba ulaşımı artırmak ve çocukların okuma alışkanlıklarına katkı sağlamak olduğunu vurgulayan Ersözlü, şunları paylaştı:

"2026'ya ilk fuarımızla bir numaralı şehirde Adana'da başlıyoruz. Adana bizim için çok önemli bir yer. Bu fuar bizim İstanbul fuarından sonra Türkiye'deki ikinci büyük fuarımız. Fuarı 284 katılımcıyla açıyoruz. Türkiye'nin en nadide yayınevleri burada. Fuarda 120 etkinlik gerçekleştirilecek ve Türkiye'nin en önemli yazarları burada tutkunlarıyla buluşma fırsatı bulacak. Fuarı geçtiğimiz yıl 330 bin civarında ziyaretçi gezmişti. Bu yıl da 350 binin üzerinde ziyaretçi ağırlama hedefimiz var."

Katılımcıların kurdele keserek açtığı fuar, 18 Ocak'ta sona erecek.