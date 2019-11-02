Çukurova'nın bir tarafında bahar bir tarafında kış yaşanıyor

Çukurova yöresinde bazı yüksek kesimlere kar yağarken, sıcak havanın etkisini sürdürdüğü bazı bölgelerde ağaçlar çiçek açtı.

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde, yüksek kesimlere kar yağdı. Gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışıyla, Tahtalı ve Binboğa Dağları beyaza büründü.

Yağışın etkisiyle ilçe merkezinde hava sıcaklığı 5 dereceye kadar düştü.

Osmaniye'de meyve ağaçları çiçek verdi

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ise hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi nedeniyle bazı erik ve portakal ağaçları çiçek açtı.

Anberinarkı köyü sakini Mehmet Durmuşcan (55), AA muhabirine yaptığı açıklamada, havalar sıcak gittiği için yaz meyvesi ağaçlarının çiçek açarak ürün vermeye başladığını söyledi.

Durumun kendisini şaşırttığını anlatan Durmuşcan, "Yazın meyvelerini yedik bitirdik. Kışa girerken tekrar yemeye başladık. Erik ağacımız çiçek açtı. Dut ağacımız tekrar meyve verdi. Anlayamadık bu durumu. Hava şartlarına bağlı olarak nasıl böyle bir olay yaşandı bilemedik." dedi.

Cengiz Topel Mahallesi'nde yaşayan Ali Göçer de bahçesindeki portakal ağacının, kış ayına sayılı günler kala meyve verdiğini bir taraftan çiçek açtığını kaydetti.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli ziraat mühendisi Murat Kuru, bölgede hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle bazı ağaçların çiçek açıp meyve verdiğini dile getirdi.

Durumu, "ağaçların sıcak havalara aldanması" şeklinde tanımlayan Kuru, "Sıcaklığın belli bir seviyenin üzerinde seyretmesinden dolayı, bitki gelişim düzenleyici hormonların yapısında değişiklik gözlenmektedir. Bir nevi ağaçlar kendilerini ilkbahar ayında hissetmektedir. Yani ağaçlar, yalancı bahar yaşamaktadır." diye konuştu.