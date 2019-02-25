Çukurova Pediatri Günleri Toplantısı Gerçekleştirildi
1 saat önce
Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı ve Türk Pediatri Kurumu'nun ortak çalışmasıyla düzenlenen "Çukurova Pediatri Günleri" toplantısında çocuk sağlığı uzmanları bir araya geldi.
Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı ve Türk Pediatri Kurumu'nun ortak çalışmasıyla düzenlenen "Çukurova Pediatri Günleri" toplantısında çocuk sağlığı uzmanları bir araya geldi.
Prof. Dr. Mehmet Satar, Çukurova Üniversitesi Mithat Özsan Amfisi'nde gerçekleştirilen toplantının açılışında yaptığı konuşmada, 17. kez düzenledikleri toplantının artık bir gelenekselleştiğini kaydetti.
Türk Pedatri Kurumu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Vural
da, bilimsel toplantılara daima önem verdiklerini, özellikle çocuk sağlığı alanında hizmet vermek isteyen genç hekimlere kurum olarak destekte bulunduklarını belirtti.
Çok sayıda kursun düzenlendiği toplantıda, olgu sunumları yapıldı ve bu sunumlar üzerinden tartışmalar gerçekleştirilildi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 02:07 Kaynak: AA
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