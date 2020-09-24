Çukurova'ya yeni park - Son Dakika

Çukurova'ya yeni park

Çukurova Belediyesi Yüzüncüyıl Mahallesinde yeni park yapımına başladı.

Çukurova'ya yeni park, System.String[]

Çukurova Belediyesi Yüzüncüyıl Mahallesinde yeni park yapımına başladı.

Yüzüncüyıl Mahallesi 85383 Sokaktaki parkın bir an önce tamamlanması için çalışmalar hummalı bir şekilde devam ediyor. Parkın 3 haftada tamamlanması ve halkın hizmetine girmesi öngörülüyor.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, ilçede 212 parkın bulunduğunu belirterek, bunların 108'inin son 6 yılda kendi dönemlerinde yapıldığına dikkat çekti.

Planda yeşil alan görülen her alanın park olacağı yönünde seçim vaadi bulunduğunu hatırlatan Başkan Soner Çetin, "Bu sözümüzü yerine getirmek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Yüzüncüyıl Mahallesinde şu anda 22 park bulunuyor. Bunların 12'sini son 6 yılda yaptık. Şimdi 13'üncü parkın yapım çalışmaları sürüyor. Bu parkın tamamlanmasının ardından yine Yüzüncüyıl'da yeni bir park yapımına başlayacağız" dedi.

Başkan Soner Çetin, yeşile ve doğaya saygılı bir belediye anlayışında olduklarını kaydederek, "Çukurova Adana'da yeşil alan miktarı bakımından ilk sırada geliyor. Park ve yeşil alan sayısını bu dönemde daha da artıracağız. Yaptığımız parkların çoğunu da temalı parklar oluşturuyor. Her alanda olduğu gibi yeşil alan konusunda da Çukurova örnek ilçe olmaya devam edecek" şeklinde konuştu. - ADANA

Soner Çetin, Çukurova, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 14:38 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çukurova'ya yeni park - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Güzel spiker Leotta, Ibrahimovic'le aşk yaşadığı iddialarını kesin bir dille yalanladı 2 erkek ile 1 kadın, sokak ortasında sopalarla birbirine girdi! O anlar kamerada Türk Bayrağını indirmeye çalışan şahsı, polis öfkeli kalabalığın elinden zor aldı Kayalıklardan atlayarak yaşamına son veren Furkan'ın dayısı: İzmir'deki genç kızın intiharından etkilendi Son Dakika: Türkiye'de 24 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 74 can kaybı, 1721 yeni vaka tespit edildi Beşiktaş, Vodafone Park'ta tur peşinde! Canlı anlatım Eski futbolcu Emre Aşık'ı öldürmek isteyen eşi Yağmur Aşık'ın 20 yıla kadar hapsi istendi Ağabeyli Göleti tamamlanınca milli ekonomiye her yıl 3,7 milyon lira kazandıracak
ABD'den korkutan araştırma: Koronavirüs mutasyon geçirdi, artık daha bulaşıcı ABD'den korkutan araştırma: Koronavirüs mutasyon geçirdi, artık daha bulaşıcı         
21:21
Kullanılmış prezervatifleri temizleyip yeniden satmaya çalışan şahıstan pişkin savunma: Kötü bir şey yapılmadı Kullanılmış prezervatifleri temizleyip yeniden satmaya çalışan şahıstan pişkin savunma: Kötü bir şey yapılmadı         
20:32
Otomobilin çarptığı yaya metrelerce havaya uçtu Otomobilin çarptığı yaya metrelerce havaya uçtu         
20:31
Son Dakika: Eski Zaman Gazetesi yazarı Mümtazer Türköne, tahliye edildi Son Dakika: Eski Zaman Gazetesi yazarı Mümtazer Türköne, tahliye edildi         
19:53
Hatay'da 8 farklı noktada orman yangını çıkartan şahıs elinde çakmakla suçüstü yakalandı Hatay'da 8 farklı noktada orman yangını çıkartan şahıs elinde çakmakla suçüstü yakalandı         
19:35
F.Bahçe'ye gitmek isteyen Mostafa Mohamed'in başkanından skandal sözler: Türkiye düşmanımız F.Bahçe'ye gitmek isteyen Mostafa Mohamed'in başkanından skandal sözler: Türkiye düşmanımız         
19:04
İmamoğlu ile Taksiciler Odası yöneticileri arasında 6 bin taksi tartışması: Sesini yükseltme lütfen İmamoğlu ile Taksiciler Odası yöneticileri arasında 6 bin taksi tartışması: Sesini yükseltme lütfen         
18:29
Eski futbolcu Emre Aşık'ı öldürmek isteyen eşi Yağmur Aşık'ın 20 yıla kadar hapsi istendi Eski futbolcu Emre Aşık'ı öldürmek isteyen eşi Yağmur Aşık'ın 20 yıla kadar hapsi istendi         
17:41
Dünyanın en zengin futbolcusu Faiq Bolkiah, Maritimo'ya transfer oldu Dünyanın en zengin futbolcusu Faiq Bolkiah, Maritimo'ya transfer oldu         
17:25
Ağabeyli Göleti tamamlanınca milli ekonomiye her yıl 3,7 milyon lira kazandıracak Ağabeyli Göleti tamamlanınca milli ekonomiye her yıl 3,7 milyon lira kazandıracak         
15:45
Eski gelin adayı Ayça Ekin Beğen, değişimiyle yıllar sonra gündem oldu Eski gelin adayı Ayça Ekin Beğen, değişimiyle yıllar sonra gündem oldu         
15:29
Kanalizasyondan çıkarılan dekor sıçan görenleri şaşkına çevirdi Kanalizasyondan çıkarılan dekor sıçan görenleri şaşkına çevirdi         
14:45
Avrasya Tüneli'ne trafik sıkışıklığını yüzde 90 azaltabilen sistem kuruldu Avrasya Tüneli'ne trafik sıkışıklığını yüzde 90 azaltabilen sistem kuruldu         
13:54
Plajda göğsü açılan Hazal Filiz Küçükköse, frikik kazası hakkında ilk kez konuştu Plajda göğsü açılan Hazal Filiz Küçükköse, frikik kazası hakkında ilk kez konuştu         
13:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biber reçeli şaşkınlığı: İlk kez duydum, o nasıl oluyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biber reçeli şaşkınlığı: İlk kez duydum, o nasıl oluyor?         
13:28
"Ersin Düzen 400 bin TL maaş alıyor" iddiasının arkasında duran milletvekili Atilla Sertel rest çekti: Beni mahkemeye versin         
13:19
Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu adasını 15 milyon dolara satışa çıkardı Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu adasını 15 milyon dolara satışa çıkardı         
10:24
FETÖ'nün 'Maceracısı' Murat Yeni 8 yıl hapse mahkum edildi FETÖ'nün 'Maceracısı' Murat Yeni 8 yıl hapse mahkum edildi         
09:34
Ebru Gündeş, yıllardır küs olduğu babası Remzi Gündeş'i sessiz sedasız defnetti Ebru Gündeş, yıllardır küs olduğu babası Remzi Gündeş'i sessiz sedasız defnetti         
07:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2020 21:54:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Çukurova'ya yeni park - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei