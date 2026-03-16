Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çukurovalılar Ankara'da Kozan Vakfı iftarında buluştu: 1200 kişi katıldı

16.03.2026 11:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kozan Vakfı tarafından Ankara'da düzenlenen geleneksel iftar programında siyaset, bürokrasi, akademi, yargı, iş dünyası ve öğrencilerden oluşan yaklaşık 1200 Çukurovalı bir araya geldi. Program, birlik ve beraberlik mesajlarıyla dikkat çekti. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı, Jandarma Genel Komutanı, Kırşehir Valisi, Adana milletvekilleri ve çok sayıda bürokratın katıldığı programda, Çukurovalılar arasında dayanışma ruhu pekiştirildi.

Ankara'da faaliyet gösteren Kozan Vakfı tarafından düzenlenen geleneksel iftar programında Çukurovalılar aynı sofrada buluştu. Siyaset, bürokrasi, akademi, yargı camiası, iş dünyası ve öğrencilerden oluşan yaklaşık 1200 kişinin katıldığı program, birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği önemli bir buluşmaya sahne oldu.

Programa; Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Muhammet Kasım Gönüllü, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, Adana milletvekilleri Abdullah Doğru, Faruk Aytek ve Ahmet Zenbilci, Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar, Milli Savunma Üniversitesi Rektör Yardımcısı Talat Canbolat, İstanbul Gaziosmanpaşa Kaymakamı İskender Yönden ve Kalecik Kaymakamı Melih Aydoğan başta olmak üzere çok sayıda bürokrat programa katıldı.

İFTARDA ÇUKUROVALI ÖĞRENCİLER DE YER ALDI

Programda ayrıca üniversitelerden akademisyenler, yargı camiasından önemli isimler, iş insanları ve Ankara'da eğitim gören Çukurovalı öğrenciler de yer aldı. İftar programında konuşan Kozan Vakfı Başkanı Ahmet Topaloğlu, Kozan Vakfı'nın temel amacının Çukurovalı hemşehrileri Ankara'da bir araya getirerek aralarındaki bağı güçlendirmek olduğunu ifade etti.

Topaloğlu konuşmasında, "Ankara'da faaliyet gösteren Kozan Vakfı olarak gayemiz; hemşehrilerimizi bir araya getirmek, birlik, beraberlik ve dayanışma duygusunu güçlendirmektir. Devletine ve milletine bağlı, Tarihi ve Kültürünü yaşatan, ecdadının izinden giden bir neslin yetişmesine katkı sunmak en önemli hedeflerimizden biridir." dedi.

Programın aynı zamanda Çukurova'nın Ankara'daki güçlü temsilini ortaya koyduğunu belirten Topaloğlu, dört yıldır geleneksel olarak düzenlenen iftar programlarının her geçen yıl daha da büyüdüğünü söyledi. Vakfın faaliyetlerine de değinen Topaloğlu, daha fazla öğrenciye burs imkânı sağlamak için çalışmalar yürüttüklerini ve özellikle Ankara'da okuyan öğrencilerin barınma sorununu çözmeye yönelik yeni projeler geliştirdiklerini ifade etti.

Yaklaşık 1200 kişinin katıldığı program, Çukurovalılar arasında birlik ve dayanışma ruhunu pekiştiren güçlü bir buluşma olarak hafızalarda yer aldı.

Etkinlikler, Toplum, Yaşam, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2026 11:43:12. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.