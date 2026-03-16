Çukurovalılar Ankara\'da Kozan Vakfı iftarında buluştu: 1200 kişi katıldı

Ankara'da faaliyet gösteren Kozan Vakfı tarafından düzenlenen geleneksel iftar programında Çukurovalılar aynı sofrada buluştu. Siyaset, bürokrasi, akademi, yargı camiası, iş dünyası ve öğrencilerden oluşan yaklaşık 1200 kişinin katıldığı program, birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği önemli bir buluşmaya sahne oldu.

Programa; Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Muhammet Kasım Gönüllü, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, Adana milletvekilleri Abdullah Doğru, Faruk Aytek ve Ahmet Zenbilci, Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar, Milli Savunma Üniversitesi Rektör Yardımcısı Talat Canbolat, İstanbul Gaziosmanpaşa Kaymakamı İskender Yönden ve Kalecik Kaymakamı Melih Aydoğan başta olmak üzere çok sayıda bürokrat programa katıldı.

İFTARDA ÇUKUROVALI ÖĞRENCİLER DE YER ALDI

Programda ayrıca üniversitelerden akademisyenler, yargı camiasından önemli isimler, iş insanları ve Ankara'da eğitim gören Çukurovalı öğrenciler de yer aldı. İftar programında konuşan Kozan Vakfı Başkanı Ahmet Topaloğlu, Kozan Vakfı'nın temel amacının Çukurovalı hemşehrileri Ankara'da bir araya getirerek aralarındaki bağı güçlendirmek olduğunu ifade etti.

Topaloğlu konuşmasında, "Ankara'da faaliyet gösteren Kozan Vakfı olarak gayemiz; hemşehrilerimizi bir araya getirmek, birlik, beraberlik ve dayanışma duygusunu güçlendirmektir. Devletine ve milletine bağlı, Tarihi ve Kültürünü yaşatan, ecdadının izinden giden bir neslin yetişmesine katkı sunmak en önemli hedeflerimizden biridir." dedi.

Programın aynı zamanda Çukurova'nın Ankara'daki güçlü temsilini ortaya koyduğunu belirten Topaloğlu, dört yıldır geleneksel olarak düzenlenen iftar programlarının her geçen yıl daha da büyüdüğünü söyledi. Vakfın faaliyetlerine de değinen Topaloğlu, daha fazla öğrenciye burs imkânı sağlamak için çalışmalar yürüttüklerini ve özellikle Ankara'da okuyan öğrencilerin barınma sorununu çözmeye yönelik yeni projeler geliştirdiklerini ifade etti.

Yaklaşık 1200 kişinin katıldığı program, Çukurovalılar arasında birlik ve dayanışma ruhunu pekiştiren güçlü bir buluşma olarak hafızalarda yer aldı.