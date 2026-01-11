Cumayeri\'nde Kaz Gecesi

Düzce'de Cumayeri Karslılar Derneği tarafından kaz gecesi yapıldı. Gecede yöreye özgü ikramların yanı sıra açık arttırma usulü ile kaz satıldı. Gecede elde edilen 1,5 milyon liralık gelir Karslı öğrencilere burs olarak dağıtılacak.

Düzce'de Cumayeri Karslılar Derneği tarafından düzenlenen "Kaz Gecesi", yoğun katılım ve anlamlı dayanışma örnekleriyle gerçekleştirildi. Kars kültürünün yaşatıldığı gecede açık artırma usulüyle kaz satışı yapıldı. Gecede toplam 10 ayrı kaz açık artırmaya çıkarılırken, elde edilen gelirle Karslı öğrencilere burs desteği sağlanacağı bildirildi. Ayrıca gecede "altın kaz" olarak adlandırılan kaz 300 bin liraya satıldı. Yapılan tüm kaz satışları sonucunda gecede yaklaşık 1,5 milyon lira gelir elde edildi. Dayanışmanın ön plana çıktığı gecede Trabzonlular Derneği de açık artırmaya katılarak bir kaz satın aldı ve Karslılara destek verdi. Etkinlik, farklı yöre derneklerinin birlik ve beraberliğine de sahne oldu.

"Yoğun bir katılım var"

Cumayeri Karslılar Derneği Başkanı Tayfun Kotan, gecede yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Cumayeri Karslılar Derneği olarak bu yıl ikincisini düzenlediğimiz kaz gecemize yaklaşık bin 200 kişi katılım sağladı. Kars'ımıza özgü yöresel yemekler ve kaz ikramlarımız oldu. Aynı zamanda açık artırma usulüyle kaz satışı gerçekleştirdik. Buradan elde edeceğimiz gelirlerle Karslı öğrencilerimize burs vereceğiz, ayrıca hasta olan bazı hemşehrilerimize destek olacağız. Bu tür etkinlikleri her yıl düzenleyerek yöre insanımıza katkı sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaz gecesine katılan vatandaşlar da etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek, bu tür organizasyonların artmasını temenni etti. Açık artırmada kaz satın alan katılımcılar ise hem Kars kültürüne katkı sundukları hem de öğrencilere destek olabildikleri için mutlu olduklarını ifade etti. Cumayeri'nde düzenlenen kaz gecesi, hem kültürel değerlerin yaşatılması hem de sosyal dayanışmanın güçlendirilmesi açısından örnek bir organizasyon olarak dikkat çekti. - DÜZCE