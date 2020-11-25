Cumhur İttifakı, Büyükşehir Belediyesinin suya zam öngören teklifini reddetti

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Kurulunda öne çıkan konulardan biri olan 2021 yılı su tarifelerine zam teklifi, MHP ve AK Parti Grup Toplantılarında 'red' oyu aldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan bütçede; 2021 yılında TEFE-TÜFE oranında suya zam yapılması talep edilmişti. Cumhur İttifakı il başkanları, belediye başkanları ve meclis üyeleri, MESKİ Genel Kurulu öncesinde bir araya gelerek, suya zam talebini reddetme kararı aldı.

Cumhur İttifakı grup toplantılarında; vatandaşın pandemi nedeniyle maddi sıkıntılar içerisinde olduğu hatırlatılarak, idarenin suya zam teklifinin geri çevrileceği öğrenildi.

Ayrıca Cumhur İttifakı meclis üyelerinin önerisiyle atık su oranının da yüzde 45'ten yüzde 35'e düşürüleceği kaydedildi. - MERSİN