Cumhur İttifakı'nın Adana belediye başkan adayları
tanıtıldı
ADANA - Cumhur İttifakı'nın Adana belediye başkan adayları tanıtımı gerçekleştirildi.
Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adayları tanıtıldı MHP
Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mevlüt Karakaya
ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal
sahneye gelerek Cumhur İttifakı'nın Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve ilçe belediyelerinin başkan adaylarını tanıttı.
Adana'da Cumhur İttifakı kapsamında Büyükşehir Belediye Başkan Adayı MHP'li Hüseyin Sözlü
olurken, Seyhan
Belediye Başkan Adayı AK Partili Fikret Yeni, Yüreğir
Belediye Başkan Adayı AK Partili Mehmet Fatih
Kocaispir, Çukurova
Belediye Başkan Adayı MHP'li Yusuf Baş
, Sarıçam
Belediye Başkan Adayı MHP'li Bilal Uludağ
oldu.
Adana'da Cumhur İttifakı'nın diğer ilçelerindeki belediye başkan adayları ise şu şekilde: Ceyhan
Belediyesi: Ali Alper
Boydak Aladağ
Belediyesi: Mustafa Akgedik Feke
Belediyesi: Ahmet Sel İmamoğlu
Belediyesi: Gazi Adamhasan Karaisalı
Belediyesi: Saadettin Aslan Karataş
Belediyesi: Necip Topuz Pozantı
Belediyesi: Mustafa Çay Saimbeyli
Belediyesi: Mustafa Şahin
Gökçe Tufanbeyli
Belediyesi: Remzi Ergü Yumurtalık
Belediyesi: Türkeş Filik