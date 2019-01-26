Son Dakika Haberleri: Cumhur İttifakı'nın Adana Belediye Başkan Adayları Tanıtıldı

Cumhur İttifakı'nın Adana Belediye Başkan Adayları Tanıtıldı

1 saat önce

Cumhur İttifakı'nın Adana belediye başkan adayları tanıtıldıADANA - Cumhur İttifakı'nın Adana belediye başkan adayları tanıtımı gerçekleştirildi.

Cumhur İttifakı'nın Adana belediye başkan adayları tanıtıldı

ADANA - Cumhur İttifakı'nın Adana belediye başkan adayları tanıtımı gerçekleştirildi.
Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adayları tanıtıldı
MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mevlüt Karakaya ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal sahneye gelerek Cumhur İttifakı'nın Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve ilçe belediyelerinin başkan adaylarını tanıttı.
Adana'da Cumhur İttifakı kapsamında Büyükşehir Belediye Başkan Adayı MHP'li Hüseyin Sözlü olurken, Seyhan Belediye Başkan Adayı AK Partili Fikret Yeni, Yüreğir Belediye Başkan Adayı AK Partili Mehmet Fatih Kocaispir, Çukurova Belediye Başkan Adayı MHP'li Yusuf Baş, Sarıçam Belediye Başkan Adayı MHP'li Bilal Uludağ oldu.
Adana'da Cumhur İttifakı'nın diğer ilçelerindeki belediye başkan adayları ise şu şekilde:
Ceyhan Belediyesi: Ali Alper Boydak
Aladağ Belediyesi: Mustafa Akgedik
Feke Belediyesi: Ahmet Sel
İmamoğlu Belediyesi: Gazi Adamhasan
Karaisalı Belediyesi: Saadettin Aslan
Karataş Belediyesi: Necip Topuz
Pozantı Belediyesi: Mustafa Çay
Saimbeyli Belediyesi: Mustafa Şahin Gökçe
Tufanbeyli Belediyesi: Remzi Ergü
Yumurtalık Belediyesi: Türkeş Filik

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 06:58 Kaynak: İHA

Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti'li Belediye Başkan Adayına Bıçaklı Saldırı Sonrası Yaşanan Panik Kameraya Yansıdı Rusya'dan Türkiye ile Suriye Arasında İmzalanan Adana Mutabakatı ile İlgili Dikkat Çeken Çıkış

5 Yıllık Çalışma Sonucunda Antep Fıstığı Ezmesi Üretti! 240 Gramlık Kavanozu 24 TL'ye Satıyor Seyhan Belediye Başkan Adayı Fikret Yeni'yi Bıçaklayan Zanlı Teslim Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.1.2019 20:27:10. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhur İttifakı'nın Adana Belediye Başkan Adayları Tanıtıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]