Cumhur İttifakı, Ülkemizi Bölücülere Bırakmamanın Adıdır"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Cumhur İttifakı, ülkemizi bölücülere, terör sevicilere, işbirlikçilere bırakmamanın adıdır.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Cumhur İttifakı, ülkemizi bölücülere, terör sevicilere, işbirlikçilere bırakmamanın adıdır. Büyük Türkiye idealinin, birlik ve beraberliğin olduğu bir birlikteliktir. Biz yeni dönemde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde, her geçen gün yeni icraatlarla, şehir hastaneleriyle sağlıkta geldiğimiz noktayı taçlandırmak istiyoruz." dedi.



Gaziosmanpaşa Fizik Tedavi Eğitim ve Rehabilitasyon Hastanesi açılış törenini gerçekleştiren Koca, burada yaptığı konuşmada, önümüzdeki seçimin son derece önemli olduğunu söyledi.



Herkesin üzerine düşen sorumluluğu yapma noktasında gayret içerisinde olması gerektiğini düşündüğünü belirten Koca, "Yeni dönemde biz tüm dikkatimizi icraata kanalize etmiş olacağız. Yerel yönetimin, büyükşehirin ve merkezi hükümetin bir sinerji içerisinde hizmet etmesi son derece önemlidir." diye konuştu.



"31 Mart seçimleri milat olacak"



Koca, 31 Mart seçimlerinin bir milat olacağını vurgulayarak, "31 Mart sadece belediye başkanının, meclis üyelerinin, muhtarın seçildiği bir dönem değil; ülkemizin geleceğinin de şekillendiği bir dönem olacak. Seçimi bir fırsat bilip, yeni dönemin özellikle Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin de güçlendiği bir dönem olduğunu bilmenizi istiyorum. Artık bürokratik engellerin aşıldığı, hizmet mazeretlerinin kalmadığı bir dönemin başlangıcı olacaktır. Türkiye olarak güçlü olmak, birlik olup kenetlenme zorundayız." ifadelerini kullandı.



Koca, özellikle coğrafya ve bölgenin, gönül ve kültürel coğrafyanın umudu olan Türkiye'nin güçlü ve lider olması gerektiğini herkesin bildiğini dile getirdi.



Kişisel hesapların bir tarafa bırakılması gereken bir dönemde olunduğunu ifade eden Koca, "Cumhur İttifakı bu anlayışla kuruldu. Cumhur İttifakı, ülkemizi bölücülere, terör sevicilere, işbirlikçilere bırakmamanın adıdır. Büyük Türkiye idealinin, birlik ve beraberliğin olduğu bir birlikteliktir. Biz yeni dönemde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde, her geçen gün yeni icraatlarla, şehir hastaneleriyle sağlıkta geldiğimiz noktayı taçlandırmak istiyoruz." ifadesini kullandı.



"Vatandaşımızın cebinden paranın daha az çıkması gayretindeyiz"



"Bundan böyle, özellikli ve nitelikli hizmetlerin yapılabilir olduğu, üniversitelerle iş birliklerinin yapıldığı, mükemmeliyet merkezlerinin olduğu hastanelerin adı Şehir Hastaneleri olacak." diyen Koca, konuşmasını şöyle tamamladı:



"Çok önemsediğimiz, giderek kapsayıcılığını genişlettiğimiz, dünyada benzeri olmayan bir geri ödeme sistemine sahibiz. Her geçen gün vatandaşımızın cebinden paranın daha az çıkması gayret içerisinde olduğumuzu söylemek istiyorum. Bu noktadaki çabalarımız, katılım ve benzeri adlar altında alınan ücretlerin de giderek azaldığı, kapsayıcılığın genişlediği bir geri ödeme sistemini hedefliyoruz. Sağlıkta çok önemsediğimiz dışa bağımlılığımızın, ilaçta, malzemede, cihazda ve aşıda yüksek olduğunu biliyoruz. Önümüzdeki dönemde yerlileşme ve millileşme anlamında çok önemsediğimiz bir dönem olacak. Gaziosmanpaşa'mıza Eğitim ve Araştırma Hastanesinin ek binasının resmi açılış törenini yapıyoruz. 43 bin metrekare kapalı alanı olan, 69 polikliniği olan, 250 yataklı bir tesisi açmış oluyoruz. Yeni dönemde vatandaşımızın kolay erişebildiği, bulunduğu bölgede hizmetini alabildiği bir dönem olsun istiyoruz."



Bakan Koca, daha sonra AK Parti Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Adayı Hasan Tahsin Usta, hastanenin Başhekimi Kaan Gideroğlu ve diğer katılımcılarla açılış kurdelesini kesti.



Fahrettin Koca daha sonra hastaneyi dolaşarak hastalara "Geçmiş olsun." dileğinde bulundu.

