Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Akıncı'nın 'Ünlü Hırsız' İçin Taziye Mesajı Tartışma Yarattı

Cumhurbaşkanı Akıncı'nın 'Ünlü Hırsız' İçin Taziye Mesajı Tartışma Yarattı

31 dakika önce

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın, Kıbrıs'ın 'Tavuri' yani 'Şeytan' lakaplı ünlü hırsızı Mustafa Serttaş'ın (55) ölümü ile ilgili yayınladığı taziye mesajı tartışma yarattı.

Cumhurbaşkanı Akıncı'nın 'Ünlü Hırsız' İçin Taziye Mesajı Tartışma Yarattı, System.String[]
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın, Kıbrıs'ın 'Tavuri' yani 'Şeytan' lakaplı ünlü hırsızı Mustafa Serttaş'ın (55) ölümü ile ilgili yayınladığı taziye mesajı tartışma yarattı.  

Akıncı, hayatının 40 yılını hapiste geçiren ve 478 kez mahkemeye çıkan 'ünlü hırsız' Tavuri'nin ölümü üzerine resmi sosyal medya hesabında; "Tavuri adıyla bilinen Mustafa Serttaş da dünyamızdan göçüp gitti. Yakın geçmişte Mağusa Devlet Hastahanesinde karşılaşmıştık. Yönetmen Derviş Zaim de oralardaydı ve çekimini yapmakta olduğu Tavuri filmini tamamlama uğraşısı içindeydi. Tavuri'nin filmlere, romanlara konu olacak bir yaşamı oldu. Hapiste geçen günleri neredeyse dışarda geçirdiklerinden fazlaydı. Bu durum onun yaşam biçimi halini almıştı. Toplumumuzun farklı bir rengiydi. Kendisine Tanrı'dan rahmet yakınlarına başsağlığı dilerim" dedi.

Akıncı'nın, Pazar günü hayatını kaybeden Mustafa Serttaş için taziye mesajı yayınlaması KKTC basınında ve sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Kıbrıs Postası yazarı Polat Alper, Akıncı'yı, "Cumhurbaşkanının sabıka kaydı klasörler tutan, ömrünün 40 yılını hapishanede geçirmiş profesyonel bir dolandırıcıyı sevimlileştiren, meşrulaştıran ifadeler kullanması gerçekten ilginç ve yadırgatıcı bir durum. Tavuri, tüm topluma mal olmuş bir sanatçı, bir bilim insanı, işadamı, sendikacı, politikacı veya öğretmen, doktor, işçi, kanaat önderi değildi. Toplumda dolandırıcılığıyla bilinen bir sabıkalıydı. Bu devletin en tepesinde yer alan insanlar, her kelimelerinin etki alanının boyutunu düşünmek ve bu sorumlulukla hareket etmek durumundadırlar" diye eleştirdi.

Gazeteci Derviş Gezer de, "Bu ne şimdi? Bir Cumhurbaşkanı sanki de büyük eser bırakan bir sanatçı için ağıt yakar gibi taziye yayınlıyor. Pes artık. Nasıl bir ülke olduk anlaması zor anlatması zor" dedi.

KKTC'nin ünlü iş insanlarından Mehmet Eziç de sosyal medya hesabındaki mesajında, "Allah korusun, yarın bir gün çocuğunuz veya torununuz, hırsız – dolandırıcı veya sahtekar olursa dünden beri yazılanların bir nebze olsun etkisi olduğundan emin olabilirsiniz" ifadelerini kullandı. - Karahasan

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 05:54 Kaynak: DHA

Kıbrıs, Cumhurbaşkanı, Dünya
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