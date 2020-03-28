Cumhurbaşkanı Atama ve Görevden Alma Kararları Resmi Gazete'de - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Atama ve Görevden Alma Kararlarına göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turan görevden alınırken yerine Adil Karaismailoğlu atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası bulunan Atama ve Görevden Alma Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turan görevden alınırken yerine Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Adil Karaismailoğlu atandı. Söz konusu atama, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 104 ve 106'ncı maddeleri gereğince yapıldı.

(İHA)