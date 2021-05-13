Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saraçoğlu: Planlanan işlere imza atılmaktadır - Son Dakika

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saraçoğlu: Planlanan işlere imza atılmaktadır

13.05.2021 17:18
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saraçoğlu: Planlanan işlere imza atılmaktadır, System.String[]

Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saraçoğlu: Planlanan işlere imza atılmaktadırCUMHURBAŞKANI Başdanışmanı Prof. Dr.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saraçoğlu: Planlanan işlere imza atılmaktadır

CUMHURBAŞKANI Başdanışmanı Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, "2015 yılında atanmış olduğum Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı görevimde algılatılmaya çalışıldığı gibi kür ya da kozmetik danışmanlığı yapılmamakta; devlet işi ile ticari iş birbirine karıştırılmayarak, sınırları devletimiz tarafından belirlenen stratejiler çerçevesinde planlanan işlere imza atılmaktadır" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saraçoğlu, yazılı açıklamasında Sözcü Gazetesi yazarı Emin Çölaşan tarafından 26 Aralık 2020, 2 ve 10 Mayıs 2021 tarihlerinde; Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı görevi ve 'Prof. Saraçoğlu' isimli, yürürlükteki yasalara göre kurularak yine yürürlükteki yasalara göre ticari faaliyette bulunan firması hakkında kamuoyunu yanıltmaya yönelik yazılar yayımlandığını belirtti. Saraçoğlu, söz konusu yazılara konu, ticari faaliyetlerinin sanki Cumhurbaşkanlığı'ndaki Başdanışmanlık göreviyle ilgisi varmış ya da ticaret yapmanın ya da ürettiği ve sattığı ürünlerin üretilmesi, satılması yasakmış, etik değilmiş gibi yaratılmaya çalışılan algıya ilişkin takdiri Türk halkına bıraktığını belirtti.

'YASAYA AYKIRI BİR DURUM SÖZ KONUSU DEĞİL'Saraçoğlu, "Cumhurbaşkanlığında Başdanışman olarak atanmadan çok öncesi tarihlerden günümüze gelene kadar gerek ülkemizde gerekse yurtdışında, akademik görevlerde ve kurmuş olduğum firma ile ticari faaliyetlerde bulundum, danışmanlıklar yaptım. 'Prof. Saraçoğlu' markası, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak atandığım 2015 yılından çok önceki bir tarih olan 21 Ağustos 2007'de Türk Marka ve Patent Kurumu tarafından şirket adına tescillenmiştir. Prof. Saraçoğlu markası, uzmanı olduğum kimya tabanında birçok firma ile birlikte ürün geliştirerek üretim yapmakta, Anadolu bitkilerine büyük bir katma değer kazandırarak yurtdışına ihracat yapmakta, yurtiçinde ve çeşitli ülkelerde açılan mağazaları ile yürürlükteki yasalara göre ticari faaliyetini sürdürmektedir. Anılan şirket, kuruluşundan bu zamana kadar hiçbir dönemde devletimiz tarafından sağlanan hibe-kredi desteklerini kullanmamış, her yıl tam ve zamanında vergilerini ödemiş, hiçbir zaman vergi muafiyetinden yararlanmamıştır. 'Prof. Saraçoğlu' ismiyle 2007 yılında tescil edilen marka; ilgili yasal mevzuatlar çerçevesinde olup, yasaya aykırı herhangi bir durum söz konusu değildir. Yurtdışında da birçok bilim insanı, kendi unvan ve ismiyle ürün geliştirir, bunun örnekleri de basit bir araştırmayla tespit edilebileceği üzere gıda kodeksine göre Türkiye pazarında da yer almaktadır" dedi.'KÜR YA DA KOZMETİK ANIŞMANLIĞI YAPILMAMAKTA'Saraçoğlu, "1993 yılından itibaren Türk halkına; Anadolu topraklarının, atalık tohumların, tarımın, değerini, önemini, sahip çıkılması gerektiğini, bitkilerin insan sağlığı üzerindeki etkilerini anlatarak ülkemizde birçok bitkinin tanınmasına vesile olmamın yanı sıra insanlarımıza Ar-Ge çalışmaları sonrasında  bitkilerin hastalıklar üzerine olan etkilerine ilişkin patentlerini de aldığım kürleri anlatmaya öğretmeye devam etmekteyim. Bu konularda halen üniversitede ders vermekteyim. Sadece son 3 yıl içerisinde uluslararası birçok dergide makalelerim yayınlanmış olup; bugün yurt dışında birçok kitapta kaynak gösterilmektedir. Sayın yazar tarafından 'kozmetikçi' ya da 'kürcü' nitelemesi ile tepeden bakarak söz edilen 2015 yılında atanmış olduğum Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı görevimde ise algılatılmaya çalışıldığı gibi kür ya da kozmetik danışmanlığı yapılmamakta; devlet işi ile ticari iş birbirine karıştırılmayarak, sınırları devletimiz tarafından belirlenen stratejiler çerçevesinde planlanan işlere imza atılmaktadır" diye konuştu.YAPTIĞI PROJELER

Saraçoğlu, Başdanışmanlık görevi süresince gerçekleştirdiği projelerden bazılarına da değinerek, "11'inci Kalkınma Planına, ata tohumları projesinin Türkiye genelinde yaygınlaştırılabilmesi için yasal mevzuat çerçevesinde 'Sürdürülebilir Doğa Çiftlikleri' dahil edilmiştir. Ziraat üretimlerimizin Covid-19 salgını sonrası değişen iklim ile beraber oluşabilecek açlık ve kıtlık salgınına tedbiren ziraat üretim planlamalarının uydu verileri ile planlanarak topraktan tabağa kadarki olan sürecin her aşamasının reaktif değil proaktif planlama ve denetiminin sağlanması çalışmalarının yürütülmesi tarafımca yapılmaktadır. Dünya genelinde sürekli mutasyona uğrayan Covid-19 virüsüne karşı önleyici ve tedavi edici fonksiyonel gıda ve tıbbi ve aromatik bitkiler kapsamında yaptığım tüm çalışmaların sonuçları halkımızın kullanımına bila bedelle sunulmuştur. Covid-19 kapsamında önerdiğim kürler Almanya'da Essen Üniversitesi tarafından da Ar-Ge çalışmalarına konu edilerek Covid-19 virüsüne karşı etkisi çalışılmış ve ispatlanmıştır" ifadelerini kullandı.

ANKARA,


Cumhurbaşkanı başdanışmanı, İbrahim Saraçoğlu, Türkiye, Türk, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saraçoğlu: Planlanan işlere imza atılmaktadır - Son Dakika


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