Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 aylık bebeği görünce konvoyu durdurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 aylık bebeği görünce konvoyu durdurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 aylık bebeği görünce konvoyu durdurdu
15.11.2025 15:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'da düzenlenecek olan 350 bininci deprem konutun anahtar teslimi için Adıyaman'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yolda ailesinin kucağında gördüğü 4 aylık bebeği kucağına alarak sevdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 350 bininci konutun anahtar teslim töreni için Adıyaman'a yaptığı ziyaret sırasında ilginç anlar ortaya çıktı.

BEBEĞİ GÖRÜNCE KONVOYU DURDURDU

Yol güzergâhında kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşların arasındaki 4 aylık bir bebeği fark eden Erdoğan, konvoyu durdurarak bebeğin yanına gitti.

ALTIN HEDİYE ETTİ

Kucağına aldığı Muhammet Fatih Karanfil isimli bebeği bir süre seven Erdoğan, çevredeki çocuklara da oyuncak dağıttı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, minik Muhammet Fatih'e ayrıca altın hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 aylık bebeği görünce konvoyu durdurdu

Ziyaret sırasında vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan ilgiyle karşılandı.

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Yerel Haberler, Adıyaman, Politika, Deprem, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 aylık bebeği görünce konvoyu durdurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öğrencilerden Meloni’ye İsrail protestosu Öğrencilerden Meloni'ye İsrail protestosu
Yatırımcı şokta: Altında ibre terse döndü Yatırımcı şokta: Altında ibre terse döndü
Türkiye şehitlerini uğurladı Türkiye şehitlerini uğurladı
Midye ve kumpirden zehirlenerek yaşamını yitiren anne ve 2 çocuğun ön otopsi raporu çıktı Midye ve kumpirden zehirlenerek yaşamını yitiren anne ve 2 çocuğun ön otopsi raporu çıktı
İşyerine defalarca giren hırsızı sopayla kovaladı İşyerine defalarca giren hırsızı sopayla kovaladı
Annesiyle gönül ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi 22 bıçak darbesiyle öldürdü Annesiyle gönül ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi 22 bıçak darbesiyle öldürdü

15:49
Serdal Adalı ’’Cengiz Ünder’in bonservisi alınacak mı’’ sorusunu kem küm etmeden yanıtladı
Serdal Adalı ''Cengiz Ünder'in bonservisi alınacak mı?'' sorusunu kem küm etmeden yanıtladı
15:48
Kenti karıştıran bayrak iddiası Görüntü elden ele dolaşıyor
Kenti karıştıran bayrak iddiası! Görüntü elden ele dolaşıyor
14:58
İmamoğlu’nun danışmanı Necati Özkan’ın telefonundan çıkan not ortalığı fena karıştıracak
İmamoğlu'nun danışmanı Necati Özkan'ın telefonundan çıkan not ortalığı fena karıştıracak
14:21
Şehidin tabutunun başında gülüşen isimlerin kim olduğu ortaya çıktı
Şehidin tabutunun başında gülüşen isimlerin kim olduğu ortaya çıktı
14:01
Doğal gaz sayacını değiştirmeyene 10 bin lira ceza mı gelecek Gündem olan iddiaya yanıt
Doğal gaz sayacını değiştirmeyene 10 bin lira ceza mı gelecek? Gündem olan iddiaya yanıt
14:00
2026 yılında asgari ücret ne kadar olur İşte masadaki 4 rakam
2026 yılında asgari ücret ne kadar olur? İşte masadaki 4 rakam
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2025 16:04:18. #7.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 aylık bebeği görünce konvoyu durdurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.