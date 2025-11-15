Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 aylık bebeği görünce konvoyu durdurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 350 bininci konutun anahtar teslim töreni için Adıyaman'a yaptığı ziyaret sırasında ilginç anlar ortaya çıktı.
Yol güzergâhında kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşların arasındaki 4 aylık bir bebeği fark eden Erdoğan, konvoyu durdurarak bebeğin yanına gitti.
Kucağına aldığı Muhammet Fatih Karanfil isimli bebeği bir süre seven Erdoğan, çevredeki çocuklara da oyuncak dağıttı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, minik Muhammet Fatih'e ayrıca altın hediye etti.
Ziyaret sırasında vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan ilgiyle karşılandı.
